Carbon velgen op je 911 Turbo S: wat kost dat?

Los van de looks bieden koolstofvezel velgen de nodige voordelen. Daar hangt echter een prijskaartje aan...

Maar we beginnen bij het begin. Porsche is trots op het feit dat het als eerste autofabrikant velgen van gevlochten koolstofvezel aanbiedt. Vanaf begin volgend jaar zijn de rims te bestellen voor de 911 Turbo S Exclusive Series en het setje is maar liefst 8,5 kilo lichter dan de standaard lichtmetalen velgen. Bovendien gaat het om onafgeveerd gewicht, dus de veeleisende bestuurder gaat het verschil zeker merken.

Het gewicht is dus een stuk lager, maar tegelijk zijn de velgen 20% sterker dan de lichtmetalen varianten. Verder legt Porsche uit dat de velgen worden gemaakt van twee hoofdonderdelen: een centraal deel van carbonvezelmatten en een velgbed. De componenten worden gebouwd in de grootste carbonvezel-vlechtmachine in de wereld, dit ding heeft een diameter van 9 meter!

Na het samenvoegen van de delen moet de boel drogen en krijgen de velgen een transparante lak die het materiaal beschermt. Leuk om te weten: in totaal wordt 18 kilometer koolstofvezel per velg gebruikt. Minder leuk om te weten: in Duitsland betaal je volgens de importeur 15.232 euro per set. De Nederlandse prijs is nog niet bekend.

Het zou overigens wel kunnen dat de 911 Turbo S door deze lichtere velgen minder zwaar wordt belast, waardoor de prijs van de auto iets afneemt.