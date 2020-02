Tesla: “Range omlaag door update? Vette pech broer!”

Ain’t nobody got time for that!

Er gaat heel veel goed voor Tesla dezer dagen, maar natuurlijk geldt dat niet voor alles. Fair en balanced als we zijn berichten we over beide kanten van de medaille en vandaag is het weer eens tijd voor een kritische noot. Tesla heeft namelijk wat aanpassingen gedaan aan de garanties die er geboden worden op de langlevigheid van de accu’s. Deze zijn niet per se uit te leggen in het voordeel van de consument en dat zorgt op sommige (Amerikaanse) fora voor de nodige kerfuffle.

De controverse spitst zich vooral toe op de garantie die Tesla geeft op het capaciteitsbehoud van de accu’s. Voorheen gold daarvoor in klassieke Elon Musk stijl underpromise and overdeliver, maar dan exact andersom. Elon gooide er in 2014 namelijk dit prachtige feel good relaas uit waar je een beetje week van in de knieën wordt.

Helaas is de realiteit vaak wat weerbarstiger dan Elon lijkt te hopen. Na een van de fameuze software updates zakte de range van sommige (oudere) Model S-en opeens in als de snelheid van een oude iPhone na een…euhm…software update. Boze klanten trokken aan de bel en kregen van Tesla te horen dat het ging om ‘normale veroudering’. Het is Amerika, dus een en ander resulteerde uiteindelijk uiteraard in een class action lawsuit.

Inmiddels lijkt Tesla de oplossing gevonden te hebben om dergelijke tegenslag in de toekomt te vermijden. Er gaat namelijk een dikke streep door de Infinite Mile Warranty. In plaats daarvan reikt de garantie in de States nu tot ergens tussen de 100.000 en 150.000 mijl, afhankelijk van welk model je hebt. Tot die afstand (of tot een leeftijd van acht jaar oud) belooft Tesla dat de accu 70 procent van zijn capaciteit houdt. Behalve dan…

…als een daling van de capaciteit het gevolg is van een software update! Dat valt volgens Tesla’s nieuwe bewoordingen namelijk pertinent niet onder de garantie. Ben je dus mooi klaar mee. Schavuit die Elon, of maak jij je geen zorgen?