Elon Musk: “Je moet ervan uitgaan dat je geen gelijk hebt”

Tesla’s Muskias deelt wijze lessen met zijn discipelen.

Elon Musk zit op het oog in het midden van een purple patch op zakelijk vlak. De aandelenkoers van Tesla schiet sneller naar de maan dan een SpaceX raket. Als Tesla nu ook nog meer auto’s gaat afleveren, dan maakt Musk daadwerkelijk grote kans op het realiseren van zijn exorbitante beloningspakket ter waarde van ettelijke miljarden. Maar of Musk gemotiveerd wordt door het slijk der aarde, vragen wij ons af. De Zuid-Afrikaan had in dat opzicht na de verkoop van PayPal immers al op zijn lauweren kunnen rusten.

In plaats daarvan ging Musk het avontuur aan met Tesla en zijn andere ondernemingen. In een interview met Inc.com spreekt Elon met liefde over de emoties die het opzetten van een bedrijf met zich meebrengen. Bereid je voor op een ‘de route is belangrijker dan de destinatie’ verhaal:

Als je een bedrijf net opgestart hebt, is er in eerste instantie altijd veel optimisme. In eerste instantie is iedereen gelukkig. Maar dan krijg je te maken met problemen en zwakt het geluk snel af door pijnlijke obstakels. Doch als je dan aanpassingen maakt en leert van je fouten, is er veel te winnen. Uiteindelijk, als je dan slaagt. Is het geluk weer terug.

Naar eigen zeggen vraagt de soms wat controversiële honcho mensen die dichtbij hem staan ook regelmatig om hem op fouten te wijzen:

Goed doordachte kritiek is zo waardevol als goud, zeker die van vrienden en kennissen. Vaak weten zij precies wat je verkeerd doet, alleen willen ze het niet zeggen teneinde je niet te kwetsen. Zelfs als je het niet eens bent met hun oordeel, doe je er goed aan er op zijn minst goed naar te luisteren. Je benadering zou moeten zijn dat je in principe ongelijk hebt en dat je doel is om je begrip te vergroten.

Uiteindelijk omarmt Musk de aanpak die wijlen Gilles Villeneuve gebruikte om een betere coureur te worden. De Canadees spinde bij zijn eerste test voor Ferrari frequent van de baan, waarna sommige monteurs panikeerden en de wildebras vroegen wat hij aan het doen was. Gilles merkte koeltjes op dat hij de limiet even probeerde te vinden, door er overheen te gaan. Ook Musk denkt dat falen niet alleen wel oké is, maar zelfs noodzakelijk voor innovatie:

Falen is hier [bij Musks toko’s] een optie. Als je niet faalt, dan innoveer je niet voldoende.

Waarvan akte.