Tesla roept alle Cybertrucks terug om loslatend onderdeel

Dat ga je met een over-the-air update niet oplossen…

Sommige Tesla’s hoef je niet eens te slopen, die vallen gewoon vanzelf uit elkaar. De Tesla Cybertruck heeft namelijk last van loslatende panelen. We schreven afgelopen maandag al dat de leveringen om deze reden zijn stopgezet.

Tesla is nu genoodzaakt nog een stapje verder te gaan: ze roepen alle Cybertrucks terug. Het is niet voor het eerst dat er een terugroepactie is voor de Cybertruck: dit is al de achtste keer. Deze keer worden ze vrijwel allemaal teruggeroepen.

We hebben het niet over een issue wat gefixt kan worden via een over-the-air-update. Het gaat namelijk om de rvs rand boven de zijruiten, die alleen vastzit met lijm. Die lijm blijkt niet tegen alle weersomstandigheden bestand te zijn. Vandaar dus deze grote terugroepactie. Het onderdeel in kwestie wordt vervangen door een nieuw onderdeel, wat als het goed is wél degelijk bevestigd is.

Het onderdeel in kwestie (screenshot: WhistlinDiesel)

De terugroepactie heeft betrekking op 46.096 auto’s, gebouwd tussen november 2023 en februari 2025. Het is niet bekend hoeveel Cybertrucks er in totaal gebouwd zijn, maar waarschijnlijk gaat dit om bijna alle exemplaren. Voor een pick-up is dit geen indrukwekkend cijfer, maar voor een pick-up die eruit ziet zoals de Cybertruck wel…

Het is maar goed dat Tesla geen PR-afdeling meer heeft, anders zaten die nu een mentale inrichting. Dit slechte nieuws komt namelijk bovenop al het andere negatieve Tesla-nieuws over vandalistische acties, instortende verkopen, enzovoorts.