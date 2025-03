Komt er toch een nieuwe Giulia Q op benzine?

Er is toch nog hoop voor een leuke Giulia op het nieuwe platform.

De huidige Alfa Romeo Giulia loopt helaas op zijn laatste benen. Dat is bijzonder jammer, want dit is een auto waar bijna iedere autoliefhebber wel warm van wordt. Zoals we gisteren schreven is het in mei over en uit voor de Giulia.

We weten al een tijdje dat er een nieuwe Giulia komt, maar het is nog maar de vraag of we daar blij van moeten worden. Het wordt mogelijk een crossover en het wordt sowieso een EV. Gelukkig komt er óók een nieuwe Giulia met verbrandingsmotor. Dat is dan wel een hybride.

Wat we natuurlijk echt willen is een nieuwe Giulia Quadrifoglio. En dan niet eentje die elektrisch is. Op dit punt heeft AutoExpress echter goed nieuws. Zij hebben gesproken met de marketingbaas Cristiano Florio van Alfa. Uit zijn woorden valt op te maken dat Alfa Romeo nu toch meer in de richting van een Quadrifoglio met verbrandingsmotor zit te denken.

Dit is nog geen keiharde bevestiging van het een of het ander, maar er lijkt in ieder geval ruimte voor te zijn bij Alfa Romeo. Op de vraag of de V6 nog in leven kan blijven antwoordde Florio: “Je zegt iets wat niet ver van onze gedachten is.” Wie weet krijgt de Giulia Quadrifoglio tóch nog een waardige opvolger.

Een zes-in-lijn is overigens ook nog een reële optie. De Giulia komt namelijk op hetzelfde platform te staan als de Dodge Charger Daytona en die is met zes-in-lijn te krijgen. En niet alleen in de VS, maar straks ook in Europa. Deze zescilinder is verkrijgbaar met 420 pk en 550 pk. Die laatste versie zou op zich prima passen bij een Quadrifoglio. Het is geen Italiaanse V6, maar beter dan niks.

Bron: AutoExpress

Foto: Giulia Q gespot op Schiphol, door @maurice16