Tesla schiet klanten komende week de ruimte in

Tesla schiet volgende week een aantal van haar trouwe klanten als beloning de ruimte in.

Een van de gave dingen van Tesla, is dat eindbaas Elon Musk ook nog wat andere interesses heeft. De meest tot de verbeelding sprekende daarvan zijn toch wel NeuraLink en SpaceX. Tenzij je een passie hebt voor grote gaten boren in de grond, dan is The Boring Company misschien jouw ding. We oordelen niet.

Deze andere interesses geven Tesla nog een extra randje high tech vibe, die afstraalt op de auto’s. Tesla heeft natuurlijk een revolutie ontketend in de autowereld. Niet alleen op het gebied van EV’s, maar ook op het gebied van de gebruiksinterface. De Model S was een revolutie met zijn touchscreen die het grootste deel van de middenconsole opmaakte. Tegenwoordig heeft bijna elke moderne auto (helaas) een of meer van die gigantische schermen waar ooit een interieur zat.

Ook qua verkooptactieken probeert Tesla de autowereld op te schudden. Zo was/is er bijvoorbeeld het referral programma. Je kent dit misschien nog van je favoriete pokersites van vroeger, maar in de autowereld was het iets nieuws om beloond te worden voor het aanbrengen van nieuwe klanten. Mensen die weten hoe het heurt, vinden zoiets een tikje knaak. Maar sommigen geboren verkopers kennen geen schaamte en hebben al hun vrienden en hun moeders een Tesla verkocht.

Naast gratis dingen en flinke kortingen, was een van de beloningen die je kon krijgen wat ludieker. Tesla beloofde enkele fanatieke ‘verwijzers’ dat SpaceX hun foto’s ver de ruimte in zou schieten, opdat lang nadat wij mensen zijn uitgestorven in 2050 of iets dergelijks, de aliens gelukkig de foto’s nog zouden hebben.

Echter had Tesla deze belofte tot op heden nooit ingelost. En dat kan natuurlijk niet, want Elon Musk levert normaal gesproken altijd wat hij belooft. Zodoende wordt deze ernstige omissie nu rechtgezet. Op 4 augustus wordt een collage de ruimte in geknald aan boord van de Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) missie. Deze bestaat uit de foto’s van de gelukkige prijswinnaars, maar dan gerangschikt om van een afstand een popart foto van Elons oude Tesla Roadster en Rocketman na te bootsen. Deze werden deel van ons collectieve geheugen, toen Elon ze als lading van de eerste Falcon Heavy raket het heelal in schoot.

Zou jij ook wel een mugshot de ruimte in willen schieten zodat de marsmannetjes ooit nog jouw schoonheid kunnen bewonderen? Laat het weten, in de comments!