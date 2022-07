Elon Musk daagt nu Twitter voor de rechter

Tesla eindbaas Elon Musk sleept nu Twitter voor de rechter. De popcorn kan dus vast ingeslagen worden.

Sommige aankopen zijn weloverwogen en geduldig uitgezocht. Zo zullen de meesten van onze lezers vast wel eens maandenlang de okkaziewebsites in de gaten gehouden voor de perfecte BMW E85 Z4 of iets dergelijks, alvorens over te gaan tot aankoop. Soms zijn aankopen echter ook meer een impuls. Je bent niet zozeer op zoek naar iets, maar je hebt geld in je zak branden om uitgegeven te worden. Opeens staat er dan een MGTF voor de deur, of iets dergelijks.

Trump

Nu is het een ding om een zak snoep, een bos bloemen voor een fraaie deerne of desnoods een voordelige okkazie te kopen gewoon omdat je daar nu eenmaal zin in hebt. Doch als je de rijkste man ter wereld bent, kunnen dit soort aankopen ietwat uit de klauwen lopen. Zo ‘kocht’ Elon Musk in april van dit jaar zijn favoriete medium Twitter, voor 54,20 Dollar per aandeel (in totaal een deal van 44 miljard Dollar). Het ‘maakte wel sense’. Elon vindt Twitter leuk, maar vindt censuur niet leuk. Als hij de eigenaar van Twitter zou zijn, zou hij censuur uit kunnen bannen en bijvoorbeeld Donald Trump weer kunnen toelaten.

Spijtoptant

Doch al snel bleek dat Elon een spijtoptant was. Je zou verwachten dat als je 44 miljard uitgeeft, je eerst wat due dilligance doet, of zoals men dat op Wallstreetbets zegt ‘DYOR!!1!’. Doch Elon was opeens bezorgd om het aantal nepaccounts op Twitter. Hij wilde bewijzen zien in de vorm van massa’s data die aantonen hoeveel van de Twitter-accounts nu daadwerkelijk bestierd worden door echte mensen.

Goede prijs…voor verkopers

Dit uitstel, leidde afgelopen maand tot afstel. Musk gaf te kennen af te willen zien van de deal. Doch Twitter zelf, vond dat niet zo’n geweldig idee. Zij kondigden een rechtszaak aan met als doel Musk te houden aan de koop. Op zich is dat niet zo’n goed teken voor Musk. Kennelijk willen de huidige eigenaren van Twitter zo graag aan hem verkopen voor de prijs die hij had geboden, dat ze dat juridisch willen afdwingen. Momenteel is een aandeel Twitter 41,61 Dollar waard, wat daar iets mee te maken zou kunnen hebben.

Rechtszaak

Musk doet nu wat een rijke Amerikaan doet in dit soort situaties: terug aanklagen. Musk en zijn team hebben 164 pagina’s aangeleverd bij een rechter in Delaware om het punt te maken dat hij verkeerd is ingelicht voor de aankoop van Twitter. Een simpel gevalletje dwaling vermoedelijk, aldus Musk. De rechtszaak staat nu gepland voor 17 oktober. Maar koop jij Twitter dan maar in de tussentijd nu Musk dat niet doet? Laat het weten, in de comments!