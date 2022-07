Uitslag Formule 1: Grand Prix van Hongarije 2022

Vecht Max Verstappen zich ook in 2022 weer een weg naar voren, in de Grand Prix van Hongarije?

Geniet er nog maar even van, want na deze Grand Prix in Hongarije is het een maand wachten op de volgende Grand Prix. Eerst is het echter nog even tijd om de Duyvis Poesta borrelnootjes uit de kast te halen, voor deze race in het nieuwe hart van Europa. En het belooft na de kwalificatie van gisteren een mooie te worden. We hebben namelijk een polesitter die voor het eerst vertrekt vanaf P1 en de Red Bulls uit positie.

Bovendien hangt de dreiging van regen duidelijk in de lucht. Het zou eigenlijk droog blijven vandaag, maar grijze wolken en voorzichtige druppeltjes zijn duidelijk zichtbaar in beeld als de coureurs oplijnen op de grid. Krijgen we dan weer een meesterwerk van een race zoals in 2006? We gaan het zien, in de Grand Prix van Hongarije van 2022!

Start

Russell start wijselijk op de zachte banden. De Mercedes heeft namelijk al meerdere keren vooral aan de beginfase van stints laten zien de banden niet zo snel aan de praat te krijgen als de Ferrari’s en Red Bulls. Zachter rubber kan wat dat betreft helpen. De beide Ferrari’s starten namelijk op mediums. Daarachter vertrekt Norris vanaf softs en de rest van de top-10 met uitzondering van Verstappen op mediums.

Als de lichten uitdoven, blijkt dat Russell zijn zenuwen goed onder controle heeft. De Brit komt weg als een door de wol geverfde veteraan en houdt de leiding. Dat komt ook omdat Sainz iets minder goed start dan Leclerc en eerst zijn teammaat van het lijf moet vechten. Daarna kan Carlos alsnog Russell aanvallen, doch GR63 weert dat kranig af.

Hamilton heeft een goede start op mediums en gaat meteen door naar P5, voorbij aan de Alpines. Die twee Alpines zitten vooral elkaar in de weg en dat ergert Alonso mateloos. De Spanjaard neemt op de radio geen blad voor de mond als hij zijn jonge teammaat de maat neemt. Verstappen en Perez sluiten aan achter de Alpines, hoewel Perez in eerste instantie een veel betere start heeft dan Verstappen. Checo laat zijn teamleider echter al snel weer voorbij.

In het achterveld is er wat melee. Magnussen ligt in de clinch met Ricciardo en er zijn ook wat onvriendelijkheden tussen de Williamsen en de Astons. Dit zorgt voor het nodige carbon op de baan. De wedstrijdleiding besluit hiervoor enigszins overenthousiast een Virtual Safetycar voor in de baan te brengen. Op een of andere manier geeft dat Russell een klein buffertje naar de Ferrari’s.

In ronde 7 gaat Verstappen, die inmiddels Alonso verschalkt heeft, voorbij aan Ocon. Vrijwel gelijkertijd pakt Perez Alonso in. De Red Bulls gaan zo als een soort tandem op pad naar Hamilton en Norris. De Ferrari’s lijken ondertussen vooral geduldig hun tijd af te wachten. Sainz volgt Russell op een seconde of twee, met Leclerc daar weer een seconde achter. Beiden rijden op de mediums en als een varaan die een buffel een giftige beet heeft uitgedeeld, wacht de rode brigade gemeen het moment dat Russell de pit opzoekt af.

Dat moment lijkt aanstaande als Hamilton en Verstappen makkelijk voorbij gaan aan Norris. De McLaren is al door zijn softs heen gebeten. Verstappen heeft natuurlijk ook de zachte banden onder zijn auto, maar de Red Bull is daar wat vriendelijker voor. Wel zorgwekkend is dat Verstappen kennelijk weer een probleempje heeft met zijn power unit en de knoppen naar FAIL-21 moet draaien.

We zien nu ook dat Sainz in de DRS-range van Russell kruipt, met Leclerc nog steeds vlak achter hem. Aan het eind van ronde 16, roept Ferrari Sainz binnen over de radio. Mercedes besluit dan ook te pitten met Russell. Echter, Ferrari pit stiekem helemaal niet. Pas een ronde later komt Sainz wel binnen. Je zou toch verwachten dat Ferrari langer door kon op deze banden. En het pakt inderdaad totaal niet goed uit voor Fezza. Sainz heeft weer een slechte stop en komt niet alleen achter Russell, maar ook achter Alonso weer de baan op.

Verstappen is inmiddels ook gestopt en daarmee teruggevallen naar P8, terwijl Perez is doorgereden en op is geschoven naar P3. Echter, als de Mexicaan enkele rondes later stopt, valt hij terug naar P10. Bottas en Schumacher zitten nu tussen de Mexicaan en de Nederlander. Vermoedelijk heeft Perez buiten beeld dus een trage stop gehad, of was het moment ideaal voor Verstappen. MV1 is namelijk ook de later stoppende Hamilton nu voorbij en heeft nog maar vier seconden achterstand op Sainz!

Mid Race

Leclerc komt binnen aan het eind van ronde 21. Eindelijk heeft Ferrari een redelijke stop. De man uit het mondaine Prinsdom aan de Middelandse Zee komt dan ook vlak voor zijn teammaat Sainz weer de baan op. Stiekem precies wat men wil aan de rode pitmuur natuurlijk. Leclerc heeft nu vijf ronden nieuwere banden dan Russell en kan op jacht naar de Brit voor de leiding in de race.

Ricciardo beleeft een lekker momentje als hij de twee Alpines in een keer voorbij prikt. ALO en OCO hadden vorig jaar nog een lovefest in Hongarije, maar zijn na vandaag even niet meer de beste vrienden, zoveel is duidelijk. De Ozzie kruipt zo weer de puntenrangen in, terwijl de Franse brigade daar juist uitvalt voorlopig. Merde!

Vooraan komt Leclerc in ronde 28 voor het eerst serieus aandringen bij Russell. Hoewel Verstappens opmars gestopt is op 2,5 seconden van Sainz, moet Leclerc ook wel, want Russell rijdt op de mediums het tempo niet van de mannen achter hem. Russell houdt het onvermijdelijke enkele rondes af, maar bij het ingaan van ronde 31 is het raak. Leclerc gaat einde rechte stuk buitenom voorbij aan de Brit. Op het rechte stuk is de top-4 nu in een camerashot te vangen.

Hamilton en Perez zijn echter een beetje afgehaakt. Hamilton zit nog op het vinkentouw een seconde of vijf achter Verstappen, doch Perez is op een of andere manier weer weggezakt. SP11 rijdt acht seconden achter LH44 rond. Hij rijdt weliswaar ook tien seconden voor Norris, maar dit is natuurlijk kleurlozer dan je wil. Gek ook, want in de eerste stint kon PER onze VER goed volgen.

Halverwege de race melden sommige coureurs wat regendruppels op het vizier. Tsunoda levendigt de zaken op met een spinnetje en valt terug tot de laatste plek in de race. Alpha Tauri gaat duidelijk voor geen meter in deze fase van het seizoen, want ook Gasly maakt vooralsnog geen aanspraak op punten. Stiekem moeten er maar wat tekeningen van Newey gestolen worden door het junior team van Red Bull.

Ondanks de regendruppels stopt onze held MV1 als eerste van het leidende viertal aan het eind van ronde 38. Russell en Leclerc zien het gevaar en proberen meteen te coveren door een ronde later te stoppen. Maar voor Russell lukt dat niet. Voor Leclerc wel, maar Ferrari wisselt na twee keer medium nu naar de harde banden. Dat is interessant, want Alpine gaat voor geen meter op dat rubber.

En jawel! In ronde 41 gaat Verstappen Leclerc gewoon voorbij op de baan. Onze held gaat dus gewoon alsnog winnen vandaag. Of…toch niet. Het is nu namelijk de beurt aan Verstappen om een rijdersfout te maken vanaf de leiding in de race. Verstappen heeft mazzel dat ‘ie niet in de boarding eindigt en kan door, maar moet Leclerc voorlopig weer voorbij laten. Balen, want de Monegask kan nu werken aan het werkend krijgen van zijn kneiterharde Pirelli’s.

In ronde 45 gaat Max makkelijk opnieuw voorbij aan Leclerc. Sainz rijdt ondertussen nog steeds soeverein aan de leiding op zijn mediums, die vier ronden ouder waren dan de mediums die Leclerc in ronde 39 aan de kant schoof. Ferrari lijkt CL16 dus andermaal genaaid te hebben met de strategie.

Sainz komt binnen aan het eind van ronde 47 en wisselt dan wel naar softs. De Spanjaard heeft echter wéér een trage stop. Ricciardo krijgt in de staart van de top-10 ondertussen Stroll om de oren en tikt de Canadees daarbij in de rondte. Dat wordt een slam dunk straf voor de Australiër, die dan toch weer een beetje verzuipt in zijn McLaren.

Verzuipen doet ook Ferrari, want tenzij er iets geks gebeurt, gaat Leclerc hier nog van het podium afvallen. Russell komt zienderogen dichterbij aan de naaste belager van Verstappen, die als een dweil over het circuit veegt. Het is een kwestie van tijd voordat Sainz aansluit bij dit gevecht, wat ongetwijfeld niet goed zal zijn voor de gemoedstoestand van Leclerc.

Als Russell Leclerc makkelijk voorbij rijdt, besluit Ferrari om Leclerc dan maar nog een keer binnen te halen voor softs. Met vijftien ronden te gaan, valt LEC daarmee terug naar P6 op een seconde of 7 achter Perez. Je zou verwachten dat hij daarna als een jekko richting de staart van de Red Bull zou gaan. Maar dat valt erg tegen.

Wie wel als een jekko gaat op zacht rubber, is zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton. De veteraan hengelt Sainz en zijn teammaat Russell nu in een recordtempo binnen. Hij heeft tevens de snelste ronde van de race achter zijn naam staan. En jawel, als de bolides de meet over rijden om ronde 63 aan te vangen, blaast Hamilton voorbij aan Sainz alsof het 2021 is. De pijn voor Ferrari zal enorm zijn.

Hamilton kan daarna ook nog Russell aan gaan vallen. Er lijkt geen sprake te zijn van teamorders, maar het snelheidsverschil is zodanig dat Hamilton geen kind heeft aan zijn jonge protégé. Hamilton gaat als een speer in deze fase, maar gelukkig voor Verstappen, heeft hij een buffertje van tien seconden op de twee Britten achter zich.

Finish

Alleen een dikke bak water of pech kan nu nog tussen Max en de volgende zege komen. Maar als de rondes aftikken, gelooft niemand daar meer in. Even is er nog opschudding, als Bottas zijn auto stilzet met pech. Dat zorgt voor de tweede Virtual Safetycar van de race. Dat ontneemt Leclerc de kans nog Perez aan te vallen.

Russell zegt dat het hard regent, maar die regen komt zoals zo vaak eigenlijk nét te laat. Dit wordt geen scenario zoals Rusland 2021 helaas. Voor ons oranje brillen is het echter wel lekker dat Verstappen voor de zomer alweer kampioen is. Jawel, het is officieel: VERSTAPPEN PAKT ZIJN TWEEDE TITEL!!1!

Ferrari gaat dit immers nooit meer te boven komen, zelfs als ze de snelste auto hebben voor de laatste races van het jaar. Wat sowieso zeer de vraag is met een sterk Red Bull en een LL Cool Jesque comeback makend Mercedes. Het podium is hetzelfde als in Frankrijk: VER – HAM – RUS.

Daarachter resteert P4 voor Sainz, P5 voor Perez en slechts P6 voor Alesi Leclerc. Achter de toppers is het andermaal Norris die best of the rest wordt, voor Alonso die uiteindelijk toch voor Ocon finisht. Vettel krijgt het laatste puntje cadeau van Stroll in het weekend dat hij zijn exit uit de sport aankondigt.

Naast Stroll finishen Gasly, Ricciardo, Zhou, Schumacher, Albon, Magnussen, Latifi en Tsunoda buiten de punten. Geweldige vent Bottas is de enige die niet aan de finish komt. Het wordt een relaxte zomer voor Max en Red Bull. In Italië kan het daarentegen wel eens extra heet worden…

Uitslag Formule 1: Grand Prix van Hongarije 2022