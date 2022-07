Ferrari: “Knudde resultaat lag niet aan de strategie”

De pijn bij Ferrari is niet de schuld van de strategie, aldus Ferrari.

Ferrari ging de race vandaag, eigenlijk al net zoals die van vorige week, in met het idee dat het ‘moest gaan gebeuren’. Ondanks een pijlsnelle en bij vlagen onnavolgbare auto, stond Ferrari immers al een straatlengte achter op Red Bull en Max Verstappen in de kampioenschappen. Trage pitstops, slechte strategieën, matige betrouwbaarheid en rijdersfouten van beide coureurs hebben het potentieel van de F1-75 tot op heden ernstig verloochend.

Russell geen bedreiging

Na de kwalificatie van gisteren, moet er echter weer een beetje hoop gegloord hebben in Maranello. Red Bull mocht slechts als tiende en als elfde starten. Een schril contrast met de tweede en derde startplekken van de Ferrari coureurs. Weliswaar was de pole position uit de handen geglipt en terechtgekomen bij George Russell. Maar op basis van de snelheid in de vrije trainingen, werd de Brit geen hele serieuze bedreiging voor de zege geacht.

Verwachting werd niet de waarheid

Het liep echter weer heel anders. Aanvankelijk leken de Ferrari’s alles onder controle te hebben en simpelweg rustig af te wachten totdat Russells zachte banden eraan waren. Bij de eerste pitstops bleek echter al dat Ferrari nauwelijk meer leven uit de mediums kon halen dan Mercedes uit de softs. En tevens reed op een of andere manier Verstappen ineens vlak achter Sainz.

Paniekstop voor Leclerc

Bij de tweede pitstopronde, ging het vervolgens helemaal mis. Red Bull koos de aanval en liet Verstappen eerst stoppen vanaf op dat moment P4 in de race. De logische optie leek ofwel Sainz te laten stoppen vanaf P3 om Max te coveren, of doorrijden op de mediums, teneinde een laatste stint op softs te doen. Ferrari schatte echter in dat Sainz na een ronde al achter Max terecht zou komen bij een stop. Dus liet het in plaats daarvan Leclerc stoppen. Dit terwijl juist hij de versere mediums onder zijn auto had.

Harde banden blijken hopeloos

LEC kwam na zijn stop weliswaar voor Verstappen de baan op, maar had nu de harde banden onder zijn auto zitten. Eigenlijk had Alpine al aangetoond dat die gewoon niet werkten vandaag. Leclerc was daarmee de spreekwoordelijke zittende eend. Sainz reed vervolgens nog acht ronden door, terwijl die dus vier ronden oudere mediums had dan Leclerc. De Monegask snapt er andermaal dan ook niets van na de race:

Ik begrijp op dit moment nog niet waarom we stopten voor de harde banden. Ik had alles onder controle, ook in de tweede stint op de mediums. Ik heb het team duidelijk laten weten dat ik me prima voelde op die set banden. We moeten duidelijk analyseren wat er nu misgaat, want om de een of de andere reden gaat er telkens iets fout. Charles Leclerc, wil nog even napraten met zijn team

Leclerc krijgt opnieuw knaken-strategie

Leclerc kwam uiteindelijk nog een keer binnen voor een derde stop, waarbij hij ook nog achter Perez terechtkwam. De Mexicaan had echter ook geen optimale strategie, want Sergio hoopte aanvankelijk zijn tweede set banden naar de finish te fluisteren, zo bleek. Hij had daarmee een gat laten vallen op de toppers, om er vervolgens achter te komen dat dit huzarenstukje niet ging lukken. Zodoende was hij eveneens vrij laat binnen gekomen voor een set nieuw rubber. En daardoor kon Leclerc er niet zomaar voorbij vliegen. Echter moet gezegd worden dat het tempo van LEC daar ook niet naar was, want Hamilton was ondanks Leclercs nieuwe softs op dat moment de snelste op de baan.

Maar ook de pace was er niet

En Sainz dan? Wel, de Spanjaard kreeg van de twee Ferrari coureurs dus andermaal ‘per toeval’ de betere strategie. Hij deed uiteindelijk medium – medium – soft, wat team rood dus ook makkelijk met Leclerc had kunnen doen. CS55 werd hiermee vierde. Doch Ferrari wijst juist op Sainz, om het punt te maken dat het knudde resultaat niet louter aan de strategie lag. Hamilton had namelijk vrijwel exact dezelfde strategie als Sainz qua banden, maar die werd daarmee vanaf P7 op de grid tweede.

Natuurlijk zijn we teleurgesteld, want we hadden vandaag op meer gehoopt. Maar de auto was niet goed genoeg. Ik denk dat de strategie niet per se ons probleem was, maar een gevolg van andere problemen. We hadden niet de snelheid en dan ga je dit soort beslissingen maken met de strategie. Mattia Binotto, balanceert op de grens tussen realisme en het probleem niet willen zien

Max nu officieel tweevoudig campeão

Nu heeft Binotto inderdaad wel een punt. Kennelijk kreeg Ferrari, in tegenstelling tot op vrijdag en zaterdag, de banden niet aan de praat in de koelere omstandigheden. Desalniettemin, met Leclerc had men minimaal tot ronde 51 door kunnen rijden op zijn tweede set mediums, waarna zijn set softs hem makkelijk over de meet had kunnen brengen. Misschien was het niet genoeg geweest om Verstappen te verslaan, maar een gevecht om het podium had zeker gekund. Die punten hadden zowel Leclerc als Ferrari goed kunnen gebruiken.

Wederom problemen dus voor Ferrari. Na de race werd Mattia Binotto dan ook de prangende vraag gesteld. Is dit kampioenschap nu over? De Zwitser wilde daar nog niet van weten. Doch wij oranje brillen weten beter. Max Verstappen campeão 2022!!1!