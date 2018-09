The Boring Company wil ondergrondse garages gaan maken

Als een soort mol naar je werk gaan elke dag.

Wie weleens in Los Angeles is geweest kent de pijn van het fileprobleem in de Amerikaanse stad. LA is enorm en kent geen slim metrosysteem zoals vele andere miljoenensteden wel hebben. Het vervoer in deze stad gaat grotendeels per auto. Het probleem is dat relatief korte afstanden altijd veel tijd in beslag nemen, omdat Los Angeles al jaren kampt met verstoppende files. Wie bijvoorbeeld vanuit Gardena via Interstate 110 naar Hollywood gaat rijden (zo’n 30 km) is altijd aan de beurt. Zodra de wolkenkrabbers van downtown Los Angeles opduiken kom je in stilstaand verkeer terecht. Zelfs op ongebruikelijke tijden kan het een uur duren om je bestemming te bereiken.

Elon Musk bedacht met zijn The Boring Company een slim tunnelsysteem dat in Los Angeles gerealiseerd moet worden. Het groene licht is al gegeven en in de nabije toekomst zal een deel van het verkeer in de Amerikaanse stad ondergronds gaan bewegen. Er is een nieuwe stap gezet in dit proces. The Boring Company heeft toestemming gekregen om te werken aan een nieuw concept. Het bedrijf gaat een ondergrondse garagesysteem bouwen. In dit geval gaat het om een prototype. Men stap in de auto, neemt een lift naar beneden en reist via de tunnels naar plaats van bestemming. Een slimme oplossing tegen de files, al zal het uitzicht in de tunnels niet heel gezellig zijn

Het prototype dat wordt gebouwd zal verbonden worden aan de reeds bestaande testtunnels die al gegraven zijn. The Boring Company heeft in Hawthorne een woning gekocht met een garage. Deze garage zal als prototype worden gebruikt. Meer dan 100 omwonenden zijn geïnformeerd over het project. Het bedrijf heeft beloofd dat er weinig tot geen geluidsoverlast zal zijn door de werkzaamheden. De gemeenteraad van Hawthorne heeft afgelopen dinsdag toestemming gegeven voor het interessante project. (via Mercury News)