Tesla schroeft productie Model S en Model X terug

Wat is er aan het handje?

Zouden de hoogtijdagen van de Tesla Model S en Model X achter ons liggen? Beide auto’s zijn nu enkele jaren op de markt, verkrijgbaar in diverse varianten. Recent werd bekend dat CEO Elon Musk heeft besloten om het goedkoopste model (Model S 75D en Model X 75D) niet langer aan te bieden. Daarnaast kwam de autofabrikant de afgelopen weken meerdere keren in het nieuws. Vrijwel elke keer met betrekking tot de financiën. Zo gaan er ontslagen vallen, stopt het automerk met het bekende vriendenprogramma en past Tesla de prijs van Superchargen aan.

In het kader van verdere kostenbesparingen zou Elon Musk besloten hebben om de productie van de Model S en de Model X terug te schroeven. Dat beweert persbureau Bloomberg na het spreken van (oud)werknemers van Tesla. Het aandeel TSLA daalde op het moment dat het nieuws naar buiten kwam. Investeerders zijn niet blij, omdat Tesla meer winst maakt op de duurdere Model S en Model X in vergelijking met de Model 3.

Een woordvoerder van de Amerikaanse autofabrikant heeft het nieuws tegenover Bloomberg bevestigd. De productieverlaging is gelinkt aan het schrappen van de 75D-modellen, aldus Tesla. Daarnaast moet het de efficiëntie van de productielijn bevorderen. In hoeverre productie is teruggebracht is niet bekend. Er zijn geen aantallen genoemd. In het vierde kwartaal van 2018 produceerde Tesla meer dan 60.000 exemplaren van de Model 3, terwijl de Model S en Model X gezamenlijk zo’n 25.000 keer van de band rolde.

Foto: rode Tesla Model X via @dubcars op Autojunk