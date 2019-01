Tesla maakt superchargen stervensduur

Goede snuif stroom, eerste graties, daarna ontzettend veel Euro per gram kWh.

Het is duidelijk dat ze bij Tesla dezer dagen flink bezig zijn met de bottom line. In de afgelopen week werd duidelijk dat Tesla nu écht gaat stoppen met het omstreden referral program, waarmee mensen gratis goodies konden krijgen als ze hun vrienden een Tesla aansmeerden. Daar bovenop volgde het bericht dat het bedrijf het werknemersbestand gaat bewerken met de bekende kaasschaaf.

Aan deze twee zaken kan nu nog een extra maatregel om meer geld in het laatje te brengen toegevoegd worden, want Tesla verhoogd mondiaal de tarieven voor stroom bij hun Supercharging Stations aanzienlijk. Elon hanteert hierbij de beproefde techniek van de drugsdealer. In eerste instantie konden Tesla-klanten namelijk gratis gebruik maken van de Supercharging Stations, maar in de loop der jaren is de gratis juice steeds verder opgedroogd. Nu de klanten verslaafd zijn, is het stadium bereikt waarop Tesla je ook dik gaat laten betalen voor je volgende fix, al claimt het bedrijf nog steeds dat het verkopen van stroom voor hen nog altijd geen profit center hoeft te worden:

We’re adjusting Supercharging pricing to better reflect differences in local electricity costs and site usage. As our fleet grows, we continue to open new Supercharger locations weekly so more drivers can travel long distances at a fraction of the cost of gasoline and with zero emissions. As has always been the case, Supercharging is not meant to be a profit center for Tesla.

Leuke woorden, maar Electrek nam de proef op de som en kwam erachter dat de kosten per kWh over de keper genomen met zo’n 33 procent is gestegen. In New York betaalt men nu $0.32 per kWh in plaats van $0.24, in Californië $0.32-0.36 in plaats van $0.26 en in Noorwegen 1,86 Noorse Kronen in plaats van 1,40 Norsk Kroner per kWh. In het geval van Cali is dat bedrag per kWh groter dan wat enkele andere juice-aanbieders (met winstoogmerk) vragen voor een kWh.

Om in te schatten of we deze moves van Tesla moeten inschatten als een sterk staaltje kapitalisme of als de gekke sprongen van een kat in het nauw hebben we even naar de beurskoers gekeken. Meestal staan (korte termijn) beleggers te springen van vreugde bij de gedachte dat andere stakeholders uitgeknepen worden ten faveure van de winst, maar bij Tesla was dat afgelopen week niet het geval. De koers tuimelde van bijna 350 Dollar naar beneden en vond steun net boven de grens van de 300 Dollar. Maak daarvan wat je zelf wilt…