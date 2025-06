Tesla behaalt opnieuw indrukwekkende mijlpaal

Opnieuw is Elon Musk iets gelukt wat hij al jarenlang belooft. What a guy…

Het wordt weer een spannende week voor Elon Musk. Tesla zal namelijk opnieuw met de billen bloot moeten en uiterst matige afzetcijfers publiceren voor Q2 komende week. Het is inmiddels toch een beetje de vraag wanneer in plaats van of de aandelenkoers implodeert. Doch Musk probeert dit (en de daarmee gepaard gaande decimering van zijn eigen vermogen) af te wenden met alles wat hij heeft, zo lijkt.

Afgelopen week ging eindelijk de robotaxi in operatie. Dat wil zeggen; in een klein stukje van Austin heeft Tesla een paar dozijn auto’s losgelaten die klanten autonoom (met iemand op de bijrijdersstoel) van A naar B brengen. Helemaal foutloos gaat het allemaal niet. Maar het goede nieuws is dat nog niemand is gebotst. Een paar keer had dat kúnnen gebeuren als je wat beelden ziet, maar deed het dat niet.

Nog steeds is het een beetje de vraag hoe indrukwekkend dit nu werkelijk is. Veel kenners zeggen dat Waymo en potentieel wat andere bedrijven al veel verder zijn met autonomie dan Tesla. Maar om eerlijk te zijn kent uw verslaggever zijn grenzen en pretendeert deze geen expert te zijn op het gebied van Lidar. Louter op het gebied van auto’s en politiek.

De naysayers hadden echter opnieuw het nakijken, want op de beurs pakte Tesla nog maar weer eens tien procent. Dit voelt met het moment krankzinniger te worden. Maar kennelijk zijn er krachten op de achtergrond die we niet kunnen bevatten. Musk doet er nu alles aan om de lucht in de koers te houden. Hij claimt dat Tesla voor het eerst een auto autonoom afgeleverd heeft aan een klant. Zonder iemand in de auto.

The first fully autonomous delivery of a Tesla Model Y from factory to a customer home across town, including highways, was just completed a day ahead of schedule!! There were no people in the car at all and no remote operators in control at any point. FULLY autonomous! To the best of our knowledge, this is the first fully autonomous drive with no people in the car or remotely operating the car on a public highway.

Musks statement klopt in ieder geval al niet op het punt dat het de eerste autonome auto is op een snelweg. Waymo flikte dat trucje al eerder. Bewijs van de exercitie is er ook nog niet. Maar beelden volgen volgens Musk binnenkort. Vragen doemen direct op. Zoals wat er nu anders is aan de afgeleverde auto ten opzichte van de robotaxi’s. Zat er alleen maar niemand op de bijrijdersstoel omdat er geen mensen in de auto zaten en Tesla ‘het risico durft te nemen‘? En wat zegt dat dan over de achting voor andere weggebruikers? Wellicht komen hier volgende week ook antwoorden op. We gaan het zien…