Tesla staakt productie met nog eens 6 dagen

Het is de derde keer dit jaar dat de boel op slot gaat in Californië.

Nog steeds is Tesla hard bezig om de productie van de Model 3 op orde te krijgen in de fabriek in Fremont, Californië. Onderdeel van de plannen is een nieuwe productiestop, die eind deze maand zal plaatsvinden. De fabriek gaat zes dagen op slot en de productie zal worden gestaakt.

Dit is nodig om fixes aan de assemblagelijn uit te voeren, stellen bronnen vanuit het bedrijf tegenover Reuters. De maatregel komt niet onverwacht. De maker van elektrische auto’s kondigde al eerder aan dat er een tijdelijke productiestop zal plaatsvinden in dit kwartaal. Van 26 tot en met 31 mei ligt de productie stil, aldus de twee bronnen.

Het nieuws van de productiestop deed het aandeel TSLA geen goed. Een daling van 2,7 procent was een directe reactie op het bericht. Al maanden hangen er donkere wolken boven de Californische fabriek. Een maand geleden werd de productie tijdelijk gestaakt en ook in februari was er sprake van een pauze.