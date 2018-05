Koop deze net ingereden Brabus All-Terrain

Dikke Monoblocks op die terreinbeul, jungeh.

denk je aan Brabus, dan dwalen de gedachten in eerste instantie waarschijnlijk af naar dikke G’s, snelle S-en, of de hoekige zwarte boevenbakken van weleer. Maar net als bij Mercedes zelf, kan de schoorsteen ook bij de grootste tuner ter wereld niet alleen roken van de mooiste producten van het huis.

Zodoende verkoopt Brabus ook gewoon wat powerkitjes en aluminium gaspedalen voor auto’s als de X-klasse, of de E-klasse All Terrain E220d. Op zich niks mis mee: als klant heb je het idee dat je toch net wat specialers rijdt dan de buurman, terwijl Brabus zich met de monnie kan richten op het maken van nieuwe Rockets (rijtest).

Maar goed, wat krijg je dan, als je een Merc lichtjes laat pimpen door Brabus? Nou, bovenstaande E-klasse All Terrain bijvoorbeeld. Inderdaad, het valt niet direct op door de typerende zwarte lak, maar de E staat wat hoger op zijn pootjes en heeft stoere kunstof bumpers. Aan de binnenkant vind je verschillende Brabus-logo’s terug alsmede de bovengenoemde alu pedalen. De buitenkant wordt eveneens gekenmerkt door de nodige baaaadges en de 21″ Monoblock Y-jetsers.

De technische aanpassingen zijn net zo terughoudend. De Merc heeft er dankzij een ander chippie 28 bij gekregen, wat het totaal brengt op 219 stuks. De Airmatic-vering is door Brabus iets sportiever gemaakt, wat samen met de pornojetsers definitief een einde maakt aan de notie dat je met de All Terrain daadwerkelijk ander terrein zou kunnen betreden dan de asfaltjungle. De prijs voor de auto, die te koop staat bij Brabus zelf, bedraagt 68.900 Euro. Kopen, of slopen?