Tesla Model 3 productie wederom stilgelegd

Het rommelt in Fremont, Californië. De fabriek daar zou harder Model 3’s moeten uitpoepen dan iemand die gister Mexicaans heeft gegeten, maar het wil maar niet op gang komen in de fabriek van Elon Musk. De fabriek is opnieuw stilgelegd meldt Buzzfeed, dit keer voor vier tot vijf dagen. De medewerkers van de productielijnen kunnen kiezen: verlofdagen opnemen of onbetaald thuisblijven. Een klein aantal medewerkers wordt ingezet voor andere taken bij Tesla. Het is de tweede keer in drie maanden tijd dat de medewerkers van de fabriek hiermee te maken krijgen.

Een paar dagen geleden riep Musk nog dat hij optimistisch was over het opschalen van de productie van de Model 3. Musk heeft het echter zwaar in de Amerikaanse media. Niet alleen laat hij medewerkers die de Model S en Model X produceren flink overwerken (volgens Musk vrijwillig, volgens medewerkers verplicht), ook de veiligheid in zijn fabrieken wordt in twijfel getrokken. Nadat de inspectie teveel incidenten had waargenomen werden deze op papier flink teruggebracht. Recent onderzoek lijkt echter uit te wijzen dat het wellicht zo is dat Tesla aan productiewerk gerelateerde klachten noteert als “persoonlijke medische klachten”, waardoor de cijfers gemanipuleerd worden. Tesla’s reactie is hier te lezen. Daar komt bij dat de prestaties van de Autopilot onder een vergrootglas liggen na een aantal nare ongevallen.

Los van deze problemen heeft het overnemen van de leiding over de Model 3 productie door Musk er nog steeds niet toe geleid dat de productiedoelen gehaald worden. Het doel was 2500 auto’s per maand te fabriceren per 1 april, maar het waren er slechts 2000. Per 1 juli zou het 5000 moeten zijn, maar of dat gehaald wordt is nog maar de vraag. En bovendien was het oorspronkelijk de bedoeling om eind 2017 al 5000 auto’s per jaar te bouwen. Geduld mensen, u krijgt een schaalmodelletje ter compensatie.

Elon Musk heeft het dus zwaar en het stilleggen van de productielijnen van de Model 3 zal hem niet helpen. Of het een nieuw dieptepunt in de beurskoers van het elektromerk gaat betekenen is de vraag, maar het zal zeker niet helpen de prijs van de aandelen op te drijven.