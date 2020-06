Tesla stelt meermaals uitgesteld evenement opnieuw uit

Leidt het uitstel van Tesla ook tot afstel?

Tesla’s aandelenkoers balanceert op de grens van de 1.000 Dollar per stuk. Het is een hoogtepunt voor de Amerikaanse toko, maar er komen nog lastige tijden aan. Andere grote concerns lijken nu toch écht met een zwik concurrenten te komen. Daarbij moet Tesla zelf flink investeren in nieuwe fabrieken om potentieel winstgevende modellen als de CYBRTRK van de grond te krijgen.

Grootse beloftes

Musk slaagt er in deze moeilijke periode tot op heden goed in om genoeg mensen warm te houden voor zijn product. Met beloftes van robotaxi’s, een extreme waardestijging van Full Self Driving en batterijen die quasi eindeloos meegaan spiegelt Musk zijn discipelen toekomstige dominantie voor. Doch de Battery Day waarop Tesla ‘enorme verbeteringen’ op het vlak van accu’s gaat aankondigen, is nu voor de zoveelste keer uitgesteld.

COVID-19

Oorspronkelijk stond de grote dag gepland voor april, maar dat werd daarna half mei. Begrijpelijk gezien de COVID-19 meltdown. Musk bleef echter ‘grootse aankondigingen’ beloven en schoof de datum naar juni. Eventueel dan maar via een kleinere bijeenkomst uitgezonden via webcast. Maar nu juni alweer grotendeels voorbij is, moet het volgens Musk toch maar -waarschijnlijk- ergens in juli worden. Tesla kan Battery Day dan namelijk combineren met de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. Die kan niet plaatsvinden vóór 7 juli, omdat verzamelingen van meer dan 100 man tot die tijd verboden zijn.

Kan Tesla de verwachtingen nog waarmaken?

De vraag is natuurlijk of er iets meer achter het uitstel schuilt. De verwachtingen van Tesla fans zijn inmiddels ontzettend hooggespannen. Zij verwachten dat Tesla de vorderingen van hun Roadrunner programma bekend maakt. Dit heeft tot doel om de prijs van massaal geproduceerde batterijen te drukken tot minder dan $100 per kWh. Andere aankondigingen waarover gespeculeerd wordt zijn de (inmiddels alweer haast achterhaalde) million mile battery en de extra snelle Plaid versie van de Model S.

Goedkope batterijtjes

Het is echter de vraag of Tesla nog ‘wegkomt’ met de laatste twee zonder de eerste belofte waar te maken. En dat laatste lijkt twijfelachtig, gezien het feit dat Tesla de Model 3 in China wil aanbieden met goedkopere lithium ijzer fosfaat accu’s van leverancier CATL. Deze batterijen worden ook gebruikt door veel lokale Chinese merken. Als Tesla op korte termijn op grote schaal goedkope doch hoogwaardige batterijen zou kunnen fabriceren, zou dit niet nodig zijn zou je zeggen.

Wat denk jij, probeert Musk tijd te kopen om iets van de geschepte verwachtingen waar te maken? Of heeft hij de aas alweer in zijn mouw en wacht hij op het juiste moment die uit te spelen? Laat het weten, in de comments!