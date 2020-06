Gedroomde versie van Porsche 911 komt er niet

Het lijkt een inkoppertje, maar de gedroomde versie van de nieuwe Porsche 911 komt er niet.

We mogen best een beetje medelijden hebben met de puristische Porsche 911 liefhebber. Over de jaren heen hebben deze baasjes al behoorlijk wat klappen moeten incasseren. Van dikkere impactbumpers tot waterkoeling en vlakker liggende voorruiten. Je moet het toch allemaal maar weer even verwerken.

Alsof het allemaal nog niet genoeg is, kwam er bij de facelift van de vorige generatie 911 nog weer wat bij. De atosferische motoren van de Carrera en Carrera S werden vervangen door kleinere motoren met een turbo. Funest natuurlijk voor het betere lineaire gevoel van het gaspedaal en misschien nog wel belangrijker, het geluid. Als je een ‘échte’ 911 wil, moet je meteen voor een GT3 gaan. Maar ja, die zijn stervensduur.

Met de komst van de nieuwe Cayman GT4, Boxster Spyder en de GTS versies van de 718, gloorde er weer een beetje hoop. Deze auto’s zijn immers voorzien van een atmosferische vier-punt-nul. Volgens Porsche is het geen teruggetunede versie van de motor uit de GT3, maar een heftig aangepaste variant van de nieuwe geblazen 3.0 uit de Carrera (S).

Bij sommige mensen die dromen van een instap-911 met een atmosferische motor ging zodoende een lampje branden. Wat als Porsche die nieuwe atmosferische motor nou eens in de 911 zou leggen. Misschien als opvolger van de 911T, die dan opeens echt onderscheidend vermogen (figuurlijk) heeft? Maar helaas, het gaat zeer waarschijnlijk niet gebeuren. Hoewel Frank-Steffen Walliser tegenover Autocar aangeeft dat hij ook een twinkeling in zijn ogen krijgt bij de gedachte, is het simpelweg te duur qua ontwikkeling:

It’s not really feasible. You ask if there’s a desire. I will not deny that. But the reality tells me it will not happen. I would love to do something like that, but the research and development costs are too high to develop such an engine for the Carrera.

Frank-Steffen Walliser