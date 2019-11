28.000x Model 3 op gele platen

Tesla gaat dit jaar een record aantal Model 3's afleveren.

Tesla als beursgerelateerd bedrijf doet natuurlijk zijn best om de kwartaalafsluiting met veel auto’s te eindigen. Uit data van het RDW blijkt ook dat de hoogste pieken aan het einde van ieder kwartaal zitten. Even terugblikken op vorig kwartaal dus. 1 juli werden 12 Model 3’s op kenteken gezet wat steeg naar 532 auto’s op 26 september. De laatste dag van september werden er nog eventjes 261 Model 3’s geregistreerd.

Naar verluidt gaat Tesla dit jaar 28.000 Model 3’s afleveren, waarvan er al 16.592 op naam zijn gezet. Volgens havengegevens komen er deze maand nog 4 volle schepen aan in de haven van Zeebrugge. Een schip zou plaats moeten bieden aan zo’n 3.500 auto’s. Een simpel rekensommetje leert ons dat er dus ongeveer 14.000 Model 3’s onderweg zijn. Hoeveel van deze auto’s bestemd zijn voor de Nederlandse markt is onbekend maar dit zal zeker een grote vloot zijn.

Tilburg zal het nog druk krijgen om alle Model 3’s die onderweg zijn af te leveren nu het kwartaal weer langzaam richting het einde gaat. Ze begonnen het kwartaal in ieder geval bescheiden. Zodra de boot in Zeebrugge aankomt en jouw nieuwe voiture de reis heeft overleefd en niet zeeziek is geworden kun je binnen 2/3 dagen een smsje over de aflevering verwachten. Doorgaans mogen nieuwe Model 3 eigenaren binnen 12 dagen controleren of hun middenconsole bakjes goed zijn uitgelijnd. Behoor jij tot de 11.408 eigenaren die volgens de gegevens hun sleutels nog in handen moeten krijgen?

foto: Autojunk @seba