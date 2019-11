Bugatti wil een goedkoper model onder de Chiron

Dit is wat we kunnen verwachten.

Bugatti heeft een overzichtelijke line-up. Je hebt de Chiron en.. dat was het dan ook wel. Sub-varianten als de Chiron Sport niet meegerekend. Bug-topman Stephan Winkelmann heeft echter ambitieuze plannen om de line-up verder uit te breiden. Die geruchten klinken al jaren bij Bugatti, maar in een nieuw interview met Bloomberg geeft de opperbaas een tipje van de sluier.

Wat hem betreft blijft de Chiron, met een prijskaartje van 2,5 miljoen euro, het absolute topmodel. Hij stelt dat Bugatti een model onder de Chiron wil positioneren. Een goedkoper model met een prijskaartje tussen de 500.000 en een miljoen euro. Bugatti zou in gesprek zijn met Volkswagen AG over een investering in zo’n nieuw model. Winkelmann spreekt over een ‘hard gevecht’ met Volkswagen om het geld bij ze los te krijgen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld merken als Lamborghini, Aston Martin en Ferrari wil de topman niet een volbloed SUV, maar een elektrische GT met plek voor vier inzittenden. Daarnaast laat de CEO kort het woordje ‘crossover’ vallen, dat hebben we eerder gehoord!

Eerst moet Winkelmann de Chiron maar eens zien te slijten. Bugatti bouwt slechts 500 stuks van de hypercar, maar het ding is nog niet uitverkocht. Het luxe merk heeft op dit moment nog minder dan honderd slots voor een Chiron beschikbaar.