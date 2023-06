Prijs Mercedes GLS: goedkoper dan een X7?

De prijs van de Mercedes-Benz GLS is bekend. Wat kost de Range Rover-concurrent van Das Haus eigenlijk?

Auto’s worden duurder en duurder. Dat staat als een paal boven water. Althans, bij bijna alle merken. We zien links en rechts wat elektrische auto’s (zoals Tesla’s) iets goedkoper worden. Maar als het gaat om auto’s met enkel een grote benzine- of dieselmotor, dan zijn de financiële rapen gaat. Zeker als het ook nog eens enorm grote, hoge en zware auto’s zijn. Dus toen we de nieuwe prijzen van de gefacelifte Mercedes GLS op de configurator zagen staan, waren we toch wel benieuwd. Wat betaal je voor zo’n enorm slagschip?

Prijs Mercedes GLS

Het feest begint bij 158.626 euro. Voor dat geld krijg je een GLS450 4Matic Exclusive Line met 381 pk. Wil je dieselen? Dat kan met de 367 pk sterke GLS450d 4Matic Exclusive Line. Die is er vanaf 163.939 euro. Mocht je een sportievere uitstraling wensen, dan kun je kiezen voor de AMG Line, waar je 9.232 euro voor moet betalen.

Uiteraard is het mogelijk om de opgefriste Mercedes-Benz GLS nog duurder te maken dan dat ‘ie al is. Voor 7.581 euro heb je de ‘Ultimate’-uitvoering. Dat betekent dat je twee grote achterstoelen hebt, in plaats van een achterbank. Natuurlijk, eigenlijk moet je een verlengde S-Klasse kopen als je een limo wil, maar als je dictator bent in een land waar de wegen (dankzij jou) nog niet in goede conditie zijn is zo’n hoge Mercedes-Benz een goede optie.

Qua bekleding is zwart leer standaard en moet je 424 euro bijbetalen voor een kleur. Wil je geen kippenleer, maar nappaleder, dan betaal je ineens 4.477 euro. Als je nog een paar opties aanvinkt zit je zo boven de 2 ton.

En de concurrentie dan?

Dus dan hebben wij de vraag: wat ben je dan eigenlijk bij de concurrentie kwijt? We vergelijken in dit geval eventjes de instap-benzine-uitvoeringen. Daarbij moeten we aantekenen dat er concurrenten zijn met een plug-in hybride-aandrijflijn. Dat scheelt in veel gevallen enorm in de BPM.

BMW X7 xDrive40i | € 140.280,30

Mercedes-Benz GLS450 4Matic Exclusive Line | € 158.626

Range Rover P400 Autobiography | € 209.649

Er is niet veel concurrentie in deze klasse. De BMW X7 is de gedoodverfde rechtstreekse concurrent, uiteraard. In vergelijking met die auto is de GLS ietsje duurder, maar je moet even de uitrusting gelijktrekken om te bepalen wat het verschil uiteindelijk wordt. De Range Rover is aanzienlijk duurder, maar let wel dat je de P400 benzine-uitvoering alleen als Autobiography hebt.

Dus als je bij de GLS en X7 ook die opties gaat aanvinken die de Autobiography al standaard heeft, wordt het verschil kleiner. Twee ton ben je dus zo kwijt. Wil je wat BPM-boete besparen, dan is de Range Rover de enige die je kan krijgen als PHEV. Als ‘SE’ ben je dan 146.623 euro kwijt.

