Tesla verkoopt bier in webshop onder de naam CyberBeer

CyberBeer is weer eens een nieuw product in de webshop van Tesla.

Autofabrikanten zijn niet alleen druk met auto’s. Vaak kun je bij de merken terecht voor allerlei producten. Paraplu’s, kleding, fietsen, kinderwagens. Verzin het maar en ze bieden het aan. Ook Tesla doet aan dergelijke randproducten, maar vaak met een eigen twist.

Van tequila tot onderbroeken en dit keer is het weer zoiets mafs. Tesla onthult namelijk CyberBeer. Een bier verpakt in een apart jasje dat moet denken aan de Cybertruck. Terwijl we inmiddels al enkele jaren wachten op het productiemodel van deze nieuwe elektrische Tesla, heeft het merk alvast voorgesorteerd met een eigen bier.

Alleen inwoners van de Verenigde Staten kunnen Tesla CyberBeer bestellen in de shop van het merk. Het pakket komt met twee flesjes, gevuld met 330 ml aan bier. Het bevat 7% alcohol en is gebrouwen door Buzzrock Brewing. Het pakket kost 150 dollar en uiteraard gaat het hier om een limited Edition. Kortom, op is op. Zoals we wel vaker zien met de gekke randproducten van Tesla.

150 dollar betalen voor een paar flesjes bier is nogal overdreven. Daar komt ook nog lokale belastingen èn verzendkosten van 15 dollar bij. Maar hey, dit gaat Tesla gewoon verkopen. Nog deze maand worden de eerste pakketten uitgeleverd.

Voor sommigen eindigt dit als een collectors item op de plank. Over 50 jaar is het wellicht geld waard onder de noemer “weet u nog?”. We wachten met smart op de Tesla Cybertruck. Een biertje in de hand verzacht de pijn een beetje. Alhoewel, het is nog wel erg vroeg voor een pilsje nietwaar..