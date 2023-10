Bied mee: de MC Stradale staat op Collecting Cars!

De Maserati GranTurismo MC Stradale uit de Autoblog Garage staat op Collecting Cars!

Winter is coming. Een bekend gezegde uit een vrij populaire serie op HBO. En dat betekende voor mij en mijn broer om de balans op te maken met de Maserati GranTurismo MC Stradale uit de Autoblog Garage. Nog een seizoen eraan plakken, of mag een volgende eigenaar van deze bruut gaan genieten in 2024?

Zoals je ziet hebben we voor dat laatste gekozen. Het heeft eigenlijk drie redenen. En die ga ik haarfijn uitleggen zodat je context hebt over de veiling van de Maserati op Collecting Cars.

1. Locatie

Toen we de Maserati samen kochten woonde mijn broer en ik praktisch in dezelfde straat. Samen een auto hebben is dan niet zo’n gek idee. De ene keer pakte ik hem, de andere keer hij. Dat ging eigenlijk altijd goed!

Eerder dit jaar hebben mijn vriendin en ik een appartement gekocht en woon ik nu op een kleine 40 minuten van mijn broer vandaan. Het maakt de logistiek om samen een auto te hebben er niet makkelijker op hè.

2. Onderhoud en puntjes op de i

Wanneer is een auto in een perfecte staat om verkocht te worden? Als deze net onderhoud heeft gehad natuurlijk. Dat is precies het geval met de MC Stradale. De Maserati heeft een nieuwe APK en onderhoudsbeurt gehad bij Franco Auto, officieel Maserati servicedealer in Kwintsheul.

Het helpt natuurlijk ook dat er geen aandachtspunten uit de APK en onderhoudsbeurt naar voren zijn gekomen. Van tevoren wist ik al dat de parkeersensoren niet meer goed functioneerden. Franco heeft op ons verzoek nieuwe parkeersensoren geïnstalleerd. Een klusje waarbij ook de achterbumper los moet komen. Maar dit moet gewoon werken, vind ik. Kortom, de GT is in zijn prime. Dat kan een eventuele koper geruststellen.

Voordat de Stradale zijn beurt kreeg heb ik al voorgesorteerd op het zo netjes mogelijk maken van de auto. De oude badges zijn vervangen voor gloednieuwe exemplaren, vers geleverd door Maserati uit Modena. Toch leuk om post te krijgen uit de fabriek in Italië. Ook is de wrap verwijderd en schittert de auto in zijn Grigio Touring kleur. Daarnaast zijn er in juni vier nieuwe Michelin Pilot Sport 4S gemonteerd.

3. Gedaan met de auto wat ik wilde doen

Je koopt een auto met een idee. Tenminste, dat neem ik aan. Voor mij was dat af en toe een tripje over de grens, op de mooie zomerdagen een ijsje scoren en wellicht ook een tour rijden. Alle dingen die ik met deze auto wilde doen heb ik het afgelopen jaar van het lijstje gevinkt.

Een recent hoogtepuntje was een rally, georganiseerd door Openroads en Collecting Cars in Zeeuws-Vlaanderen. Op een warme zonnige zondag door de Zeeuwse polder rijden, met een hapje en een drankje. Helemaal top! 5.000 fun KM’s later zijn we inmiddels.

Uniek in aanbod

Leuk om te vermelden is dat Collecting Cars inmiddels meer dan 10.000 auto’s heeft geveild, maar niet eerder kwam er een Maserati MC Stradale van de eerste serie aan bod. Ja één keer: die kochten wij hehe. Daarmee doel ik op de variant, geproduceerd in 2011 en 2012. Daarvan zijn er slechts 497 wereldwijd gemaakt.

Van de latere MC Stradale zijn een onbekend aantal geproduceerd. Je herkent een MC Stradale van de eerste serie aan het feit dat de achterstoelen ontbreken, de MC F1 transmissie en optioneel carbon kuipstoelen met halve rolkooi: dezelfde carbon stoelen als in de Ferrari Enzo!

Managed Sale op Collecting Cars

Met de drie punten in het achterhoofd is er een knoop doorgehakt zoals jullie al aan de titel zagen. We gaan de Maserati GranTurismo MC Stradale aanbieden op Collecting Cars, sterker nog, op het moment dat dit artikel gepubliceerd wordt staat het kavel ‘live’. Daarmee is de cirkel rond, want de auto heb ik aangeschaft via hetzelfde veilingplatform vanuit Zweden. De Stradale is dus op zoek naar een nieuwe liefhebber.

Eerder schreven we natuurlijk al over het RDW importtraject in Nederland waarbij we geassisteerd werden door VDS Automotive. Nadat de auto op kenteken stond hebben we hem bij officiële Maserati dealer Louwman Exclusive in Utrecht de brug op gereden voor een keuring. Iets wat je normaal gesproken vooraf doet, maar toch fijn dat we bevestiging kregen van de goede staat van de auto NA de aankoop.

Je kunt ervoor kiezen om op de veilingsite een hoop zaken zelf te doen. Maar je kunt jezelf ook volledig laten ontzorgen. We hebben gekozen voor dat laatste door middel van een Managed Sale. Een full-service pakket vanuit het veilingsplatform met als doel je te ontzorgen. Voor 695 euro ex BTW verzorgt Collecting Cars het complete verkoopproces. Hier zit alles bij inbegrepen. Van het detaillen van je auto, tot het maken van de foto’s. En van beantwoorden van vragen van bieders tot het regelen van transport voor een koper.

In de tussentijd staat je auto op het beveiligde terrein van Collecting Cars en kunnen geïnteresseerden tijdens de veiling ook fysiek een bezoek brengen om de auto in het echt te bekijken.

Het grote voordeel is dat je er zelf geen omkijken naar hebt. Daarnaast geeft het ook wel vertrouwen voor de verkoper, zo’n managed sale. Collecting Cars Nederland biedt deze dienst al langer aan vanuit Oegstgeest (Differs) en heeft er inmiddels zijn eigen stijl in ontwikkeld die me wel aanspreekt. Overigens, mocht de auto succesvol geveild worden dan verzorgen ze ook de overdracht van de auto. Dat kan natuurlijk ter plekke bij Differs of ze kunnen het transport met de koper afstemmen.

Ontzorgen klonk dus aantrekkelijk, dat is de voornaamste reden om te kiezen voor een Managed Sale.

Wat nu volgt zijn spannende resterende dagen op het veilingsplatform. Meebieden op de Maserati GranTurismo MC Stradale doe je op Collecting Cars. Met een succesvolle verkoop kan ik terugkijken op de mooiste auto die ik ooit heb gehad. Een GranTurismo overtreffen qua design is een moeilijke.

Wat er in de plaats komt voor de Stradale zie ik dan wel weer. Ik heb nog de Lexus IS250, maar dit is meer een mobiliteitsoplossing dan een auto waar je een grijns van op je gezicht krijgt. Kortom, weer nieuw vraagstuk om me mee bezig te houden. Leuk :)

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!