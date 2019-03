Tesla verliest EV-goeroe aan fruitbedrijf genaamd Apple

Don't upset the applecar(t)?

Het lijkt erop dat iPhone-maker Apple nog steeds werkt aan het ontwikkelen van een eigen auto. Het is alweer enige tijd geleden dat we hierover schreven, namelijk in juni van vorig jaar. De vorderingen die Apple’s Special Projects Group boekt met Project Titan zijn dan ook in dichte nevelen gehuld. Desalniettemin weten we wel dat de autonome auto een belangrijk issue is voor Apple, want topman Tim Cook omschreef het ooit als ‘The mother of all AI projects‘.

Het was echter niet eens helemaal duidelijk of Apple nou echt van plan is om zélf een hele autonome auto te bouwen, of dat ze alleen techniek willen ontwikkelen waarmee andere (traditionele) autobouwers hun producten ‘autonoom’ kunnen maken. De laatste aanwinst van het bedrijf duidt echter behoorlijk nadrukkelijk op het eerste scenario, want deze luistert namelijk naar de naam Michael Schwekutsch. Tot op heden was deze beste man verantwoordelijk voor de powertrains bij Tesla. Misschien is de conclusie té logisch, maar zo’n aandrijflijn heb je niet per se nodig als je niet zelf een auto ontwikkelt.

Als er een gebied is waarop je zelfs als niet-fansla moet toegeven dat Tesla de zaken goed voor elkaar heeft dan is het wel de aandrijflijn. Wat dat betreft is het dus niet gek dat Apple interesse heeft in iemand die hier (naar zij hopen) de fijne kneepjes van weet. Maar waar Elon wellicht echt van wakker moet liggen, is het feit dat Apple dus daadwerkelijk nog bezig lijkt te zijn met het ontwikkelen van heuse auto’s. Na een dikke 10 jaar iPhone’s verkopen heeft Apple namelijk een groteske zak geld in de oorlogskas zitten, die ongeduldig wacht om uitgegeven te worden aan het volgende wereldveranderende concept. Enkele jaren geleden reageerde Elon overigens nog laconiek op alle kruisbestuiving tussen zijn toko en Apple:

They have hired people we’ve fired. We always jokingly call Apple the ‘Tesla Graveyard’.

Wie het laatst furieus lacht, lacht het best?