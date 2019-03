Eindelijk is de X6 ook smaakvol van binnen

Hij is nu helemaal af.

Voor velen is het de ergste auto op wielen. De BMW X6. Het is een beetje te vergelijken met artiesten die in video’s met flessen dure champagne strooien. Het is allemaal pure verspilling. De BMW X6 is krapper dan een X5, maar nauwelijks lichter. Om nu te zeggen dat de auto een fraaie lijn heeft: neuh. Niet echt. Het is gewoon pure overdaad om de overdaad. In het Engels klinkt het woord overdaad verdacht veel als X6. Dat kan bijna geen toeval zijn.

Kortom, de BMW X6 is gewoon een enorm foute bak. Een BMW X6 M doet daar nog een flinke schep bovenop. Het ding is langzamer, zwaarder en krapper dan een BMW M5. Maar de protserige uitstraling maakt heel veel goed, voor veel mensen.

Het enige nadeel is dat het interieur rechtstreeks uit de X5 komt en typisch BMW is. Dus hoogwaardige materialen gecombineerd met een luxueuze en sportieve uitstraling. Zo’n smaakvol interieur past totaal niet bij een foute BMW X6 M. Gelukkig heeft Vilner daar nu een optie voor.

De lederspecialisten uit Bulgarije weten vaak te verrassen met de meest opmerkelijke interieurs. Net als bij de betere Subaru STI’s is er gekozen voor een combinatie met zwart en knalblauw. De witte stiksels maken het geheel af. Uiteraard zijn er ook diverse ///M-logo’s in de stoelen geborduurd. Zoals jullie weten bestaat het M-logo uit twee kleuren blauw. Vilner heeft er alles aan gedaan om het blauw van het interieur daar níet op af te stemmen.

Vilner doet overigens alleen interieurs. Het uiterlijk is dus net zo weerzinwekkend als voorheen. De techniek blijft daarentegen indrukwekkend: een 4.4 liter V8 zorgt voor 575 pk en 750 Nm, waardoor de X6 M in 4,2 seconden op de 100 km/u zit. Mocht dat niet snel genoeg zijn, klik dan eventjes hier.