Red Bull: “In de race hebben we wél een kans”

Weten ze bij Red Bull Racing meer dan wij weten?

Het hield gisteren niet over in de kwalificatie (verslag) voor Red Bull Racing. Max sleepte er met een wonderrondje nog net P5 uit op de startgrid, teamgenoot Gasly kwam niet verder dan een pijnlijke dertiende stek op de grid. Geen goed nieuws voor de Fransman, maar de afstand tot Max is licht vertekend. In ‘Q2’ was Max ‘maar’ vier tienden sneller dan zijn nieuwe teammaat en langzamer dan mannen als Magnussen en Sainz.

Vanochtend stipte collega @willeme dit issue al aan door de onvermijdelijke vraag te stellen of de RB15 wellicht een vals kreng is. Immers heeft Red Bull de hele winter niks anders gedaan dan Honda de hemel in prijzen, dus als het niet aan de motor ligt dan moet het wel het chassis zijn toch?

In gesprek met Auto-Motor-und-Sport weten Max Verstappen en Helmut Marko zich voorlopig toch een weg uit deze moeilijke spagaat te praten. Ze wijten de stroeve dag namelijk aan twee Italiaanse zaken, die toch weer net buiten hun eigen invloedssfeer liggen. De eerste is de motor van Ferrari en de tweede de nieuwe zachte banden van Pirelli (die per GP dan weer een andere compound betreffen, maar soit).

Helmut Marko is namelijk volledig weggeblazen door de Ferrari-motor, die in zijn eigen woorden ‘geht wie Sau‘. En inderdaad, als we naar de top-10 van gisteren kijken, vinden we daar vijf van de zes auto’s met een Ferrari-PU in de staart terug. Enkele jaren geleden genoot Mercedes nog dat voordeel, maar nu staan alleen de fabrieks-Mercs nog in de top-10. Eigenlijk best een bizarre ontwikkeling.

Daarnaast is er het glimmende nieuwe rubber van Pirelli. In de kwalificatie wordt zoals (bijna) altijd de zachtste beschikbare variant uit de schappen getrokken en bij Red Bull moeten ze toegeven dat ze daar voorlopig helemaal niks mee kunnen. De balans van de auto is op het rubber ver te zoeken. Op zich raar, daar Verstappen in de winter nog aangaf dat de auto hem een speciaal gevoel gaf dat hij niet meer gehad had sinds zijn eerste ritjes met de STR11 van 2015. Gasly kan helemaal niks met de auto op zacht rubber, Verstappen slaagt erin -volgens Marko dankzij zijn ervaring- enigszins om de problemen heen te rijden. Maar ideaal is het sowieso niet. En uiteindelijk zal Red Bull toch ook zelf aan de bak moeten om te kijken waarom andere auto’s de banden wel ‘aan de praat krijgen’.

Maar is alles dan doem en gloem in deze fase van het kampioenschap? Red Bull heeft goede hoop dat dit niet zo is. Zowel Verstappen als Marko denken dat Ferrari dit niveau van motor performance niet kan volhouden in de race. Daarnaast zal een groot deel van de race verreden worden op de hardere bandencompounds die de Red Bulls een stuk beter liggen. Als het weerbericht nou ook nog eens klopt voor de verandering en er daadwerkelijk wat vocht naar beneden komt vanavond in Bahrein, zou het toch nog weleens spannend kunnen worden…