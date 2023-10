Ferrari 499 P Modificata: 5,1 miljoen Trackday auto

Want jij wil toch ook een replica van de Ferrari 499 P die dit jaar de 24h Le Mans won? Die kan je nu dus bestellen bij Ferrari!

Als er succes is dan mag je dat vieren en dat kan Ferrari niet ontzegd worden. Na de glorieuze overwinning tijdens de 24 Uur van Le Mans 2023 zitten de Italianen nog midden in hun jubeljaar. Want waar het in de F1 niet direct crescendo gaat, doet de racestal uit Maranello lekker mee in LMH. De Hypercar klasse in de volksmond. De 499P met startnummer wist zoals gezegd er zelfs met de meeste belangrijke overwinning in de Endurance racerij vandoor te gaan dit jaar.

Tijdens de Finali Mondiali werden we constant (terecht) herinnerd aan het succes van eerder dit jaar. Het hoogtepunt zie je echter hier. Ferrari presenteert namelijk vandaag niet alleen de nieuwe Ferrari 296 Challenge auto maar ook de Ferrari 499P Modificata. Een track only versie voor haar klanten op basis van de auto die als eerste over de streep kwam in Le Mans.

Naar goed gebruik wordt dat ondergebracht in Corse Clienti. Je weet wel, van de Fxx auto’s en F1 Clienti, de arrive and drive service voor Uber-rijke liefhebbers die een oude Ferrari F1 auto mogen kopen en rijden.

Om het geheugen op te frissen. Eerder in dit theater verscheen:

Maar de 499P Modificata luidt direct de start in van een nieuw programma, namelijk Sport Prototipi Clienti. Dat betekent dat Ferrari zeer waarschijnlijk evoluties van deze of volgende Hypercar modellen gaat uitbrengen/verkopen.

Naast de auto verkoopt Ferrari je ook ondersteuning bij een 8-tal evenementen in 2024. De kalender van F1 Clienti wordt gevold en dat betekent dat je met ‘jouw’ 499 P Modificata verzekerd bent van tractie op achtereenvolgens Mugello/ Sonoma Raceway / Laguna Seca / Suzuka / Le Castellet / Nurburgring en afsluitend de Finali Mondiali waar nu ook deze auto is voorgesteld.

Verschillen Le Mans winnende 499 P en de Modificata?

Het mooie van Corse Clienti is natuurlijk dat de Fia er niet aan te pas komt. Er is dus ook geen balans of performance en er zijn geen grote beperkingen behalve de beperkingen die opgelegd worden door de circuits waarop gereden wordt.

Concreet betekent dit dat de motor op de vooras niet pas bij 190 km/u gaat bijspringen. Zoals de versie die in het WEC mee rijdt. Maar dat Ferrari tijdens de ontwikkeling heeft onderzocht of dit niet al bij 130 km/u mogelijk was. Of bij 80 km/u. Om uiteindelijk te besluiten de elektrische 200 kW motor op de vooras al vanaf 0 km/u zijn werk te laten doen. De 800 Volt accu die de motor aandrijft heeft zijn voorsprong in de Ferrar F1 auto’s aldus de Italianen.

Mooi dat Ferrari met deze auto al voorin het WEC kan meedraaien en zelfs Le Mans kon winnen, maar viel er niet NOG meer uit te halen. Dat was de vurige wens van 6 voudig Le Mans winnaar en 499 P Modificatie testcoureur Olivier Beretta.

Wat de ingenieurs bedachten om hier aan tegemoet te komen was een Push-to-pass systeem. Dit zorgt er in het kort voor dat er gedurende 7 seconden 120 kW extra beschikbaar is. Dit systeem kan door middel van een knop op het stuur geïnitieerd worden. Dat klinkt verdraaid veel als een andere insteek van het DRS systeem dat we kennen uit de F1. Oh en inderdaad, ik zei 120 kW!

Wanneer je dat optelt bij het al niet kinderachtige gecombineerde vermogen van 640 kW wat dus ook vanuit de vooras vanaf 0 km/u beschikbaar is. Dan heb je het over circa 965 pk’s.

In de cockpit krijgen de ‘piloten’ een zicht op wat er achter hen gebeurt middels een camera en het verstellen van de zitpositie doe je door de pedalen te verschuiven. De stoel is namelijk gefixeerd.

Wat zijn de specificaties?

Motor: V6, 120 graden

Inhoud: 2994 cc

Elektrische aandrijving vooras: 200 kW (272 pk)

Maximum vermogen totaal: 640 kW (870 pk)

versnellingsbak: 7-speed sequentiële versnellingsbak

Wat kost het?

Dit alles heeft een prijs, Ferrari doet nog geen uitspraken over hoeveel Ferrari 499P Modificata auto’s beschikbaar zijn. Ze laten wel weten wat dit allemaal gaat kosten. Voor 5,1 miljoen euro kan je instappen in het programma.

Dit betekent dat de auto van jou is en dat je 2 jaar ondersteuning krijgt tijdens de evenementen die Ferrari op de Corse Clienti kalender heeft gezet. Is dat veel? Als we denken dat de one off die deze week voorgesteld werd 8 miljoen moest kosten dan vinden we dit een hoop actie voor je 5,1 miljoen euro.