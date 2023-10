Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Mexico 2023

Wie pakt de pole en wie is de piñata, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico in 2023?

Het wordt langzaam maar zeker spannender in de Formule 1. Ja, Max Verstappen is nog steeds DE BESTE. Maar in Amerika moest hij er weer echt een beetje voor vechten. Startplaats zes, in de race maar nipt gefinisht voor Hamilton. Nu is het zo dat Max een klein probleempje had en Hamilton illegaal bleek te zijn. Maar toch, kleine signalen dat de dominantie van Red Bull afbrokkelt lijken er te zijn.

Is dat ook zo bij de Grand Prix van Mexico? Max is in het verleden al een aantal keer ongenaakbaar geweest in Mexico Stad. Ook toen de Red Bull niet de sterkste auto van het veld was. Maar het circuit vernoemd naar de gebroeders Rodriguez is dan ook zo’n baan waar de pikorde wel eens geshuffeld wordt. Dat hebben we ook dit weekend al gezien. De Williamsen en de Alfa’s gaan bijvoorbeeld opmerkelijk hard gezien het feit dat ze elders meestal niet heel best voor de dag komen.

Gewoon Max dus vooraan, of een daverende verrassing? Of zou Perez dan toch wat kunnen voor eigen publiek? We gaan het zien, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico in 2023!

Q1

Magnussen is de eerste die een tijd neerzet. Gasly en Stroll bijten zich stuk. Alonso is sneller, maar de Astons zijn niet echt snel meer in deze fase van het seizoen. Dat blijkt als de rest over de meet komt. De Spaanse veteraan valt ver terug. Verstappen en Perez pakken voorlopig P1 en P2.

De camera neemt dan Bottas in beeld, want de Fin is tot op heden snel geweest dit weekend. Bizar is daarnaast dat hij zich nooit buiten de top-8 heeft gekwalificeerd in Mexico. Op zich niet zo knap met een oppermachtige Mercedes, maar iets knapper met een Williams en vooral Alfa. BOT maakt het voorlopig waar en gaat naar P2 tussen Max en Checo.

Ricciardo is echter ook bijzonder lekker bezig. Vergeet niet dat hij hier in de McLaren ook een van zijn weinige goede races reed in oranje. RIC pakt P2 af van Bottas en ook Leclerc duikt onder de Fin door. Interessant is dat de Monegask dat doet met mediums. Verstappen, Ricciardo en Bottas hebben hun rondes gezet op softs.

Maar misschien is de soft wel de verkeerde band. Albonio claimt dat zijn banden na een rondje compleet vernaggeld zijn. De Williams voelt volgens hem aan als een andere auto dan in zijn succesvolle vrije trainingen. De blauwe bolide is dan ook notoir gevoelig voor veranderingen in wind en temperatuur.

Norris heeft het ook niet makkelijk, maar heeft dat meer aan zichzelf en zijn team te danken. McLaren is kennelijk iets te zeker van haar zaak en laat Norris pas aan het eind van de sessie naar buiten. Maar NOR maakt dan een foutje in zijn snelle ronde en betaalt de maximale prijs. Als Alonso namelijk voor de tweede keer dit weekend spint, is de sessie over. Ocon, Magnussen, Stroll, Sargeant en Norris roken de zware pijp en liggen eruit. Jammer jammer…

Maar er is nog een curveball. Russell, Alonso én -jawel- Max Emilian Verstappen krijgen wellicht te maken met een dikke vette straf. Het heeft er namelijk alle schijn van dat zij aan het einde van de pitstraat de andere coureurs ophouden. Foei. Ook Yuki Tsunoda moet zich melden; hij zou hebben ingehaald onder geel.

Q2

En dan komt er als Q2 al begint nog een plethora van meldingen van de FIA over coureurs die onderzocht worden. Dat wordt dus nog even nakaarten na de sessie. Perez rijdt vier tienden van zijn tijd in Q1 af, toen Verstappen vier tienden sneller was. Maar Verstappen…doet hetzelfde. Het gat blijft daardoor voorlopig vier tienden. Minder dan we op andere circuits gezien hebben recentelijk. Maar alsnog een fors gat.

Ook nu duiken verschillende coureurs in de leegte. Ricciardo wordt dit keer vergezeld in de Red Bull sandwich door Piastri. Bottas sluit nu aan op P5, wat nog altijd een topresultaat zou zijn voor Alfa Romeo. In de dropzone bivakkeren Albon, Hulkenberg, Gasly, Alonso en Tsunoda. De Japanner heeft het moeilijk de honingdas te matchen dit weekend. Maar in zekere zin is dat natuurlijk precies wat Red Bull wil. Yuki kan zijn niveau (hopelijk) nog wat verbeteren door de data van Ricciardo. En een goede honingdas is een potentiële stop-gap bij Red Bull Racing als Perez blijft verzuipen. Zeker nu Norris is afgehaakt voor het zitje naast Max.

Van het genoemde vijftal gaat Albonio nog richting Q3. Dat gaat ten koste van Zhou. De Chinees verbetert zich nog maar het is niet voldoende. De exit van Alonso op P14 nadat Stroll al bleef haken in Q1 is een echec voor Aston Martin. Maar het is niet helemaal gek op basis van recente resultaten. En dan toch nog weer een curveball. Albonio verliest zijn tijd vanwege track limits. Zhou gaat daardoor dan alsnog naar Q3 terwijl de enige resterende Williams afhaakt. Beide Alfa’s zo dus toch nog door naar de laatste sessie!

Q3

Oké, de twee bulli’s, fezza’s, mercs, alfa’s en als lone wolves Ricciardo en Piastri dus in Q3. Appeltje-eitje voor Max, toch? Er moet gezegd worden, de gejuich van het publiek voor Perez gaat wel door merg en been. Die strijd heeft de Mexicaan gewonnen, maar kan hij ook een enorm konijn uit zijn sombrero toveren? PER pakt de eerste snelle tijd met een 1:17,7, maar Verstappen is sneller en gaat naar een 1:17,2.

Ricciardo gaat dan voor een 1:17,2, maar het is Ferrari dat de goede vorm van Leclerc in Q1 bevestigt. LEC en SAI gaan naar de snelste tijden. Max blijkt een forse bult geraakt te hebben. De Mercs zitten op een halve tel achterstand, maar zij hebben de eerste run gedaan op gebruikte softs. Het is dus ongemeen spannend. Maar helaas doet geweldige vent Bottas niet écht mee. Hij is negende en geeft 0,888 seconden toe op LEC. Pijnlijk want de al haast uitegschakelde Zhou doet maar één ronde in Q3 en geeft 0,884 seconden toe. BOT zal zich dus moeten verbeteren om überhaupt het kwalificatieduel te winnen.

Er zijn nog laatste pogingen, maar onder in beeld zien we veel geel. De baan lijkt trager te zijn geworden. Verstappen verbetert zich nog wel marginaal, maar verbetert niet zijn plek. Hij is derde en moet vrezen dat als hij nog een straf krijgt hij morgen weer veel werk te verrichten heeft. Ricciardo gaat naar een sensationele vierde plek. Saillant genoeg vlak voor Perez, hoewel die laatste dit keer maar 1,5 tienden toegeeft op Max.

De tweede helft van de top-10 wordt gevormd door Hamilton, Piastri, Russell, Bottas en Zhou. Bottas vindt nog een paar honderdsten om Zhou voor te blijven, maar dat is het dan ook. Een podium voor BOT zou natuurlijk gaaf zijn in de Alfa, maar zit er op het oog dus toch niet direct in. Ricciardo dan in de Alpha Tauri?