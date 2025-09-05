Hiermee gaat het Vietnamese VinFast Europa wél veroveren!

Het merk VinFast kwam uit Vietnam Europa veroveren, maar dat wil nog niet zo vlotten. Lukt het met deze nieuwe VinFast wel?

We hebben het hier op Autoblog heel vaak over de Chinese merken die de wereld veroveren met hun elektrische auto’s. Dat andere merk uit een ander communistisch land in Azië wil dat succes graag kopiëren. Maar vooralsnog lukt dat niet zo. Ondertussen spuit het geld eruit als water…

Het Vietnamese merk VinFast kwam met veel bombarie naar ons land. Er werden drie showrooms uit de grond gestampt, waarvan één in Amsterdam en twee modellen naar binnen gereden. De VF6 en de VF8. Gewaardeerd collega @perry_snijders reed in april van dit jaar in de VinFast VF6.

VinFast verkoopt geen wiel

Bij deze test merkten we al op dat er in twee jaar tijd slechts 35 stuks in Nederland op kenteken gezet zijn. Dat was april 2025. Inmiddels zijn alle showrooms dicht en staan er vijf maanden later nog steeds slechts 35 stuks in ons land op kenteken. Er is dus geen wiel verkocht sinds onze rijtest…

Inmiddels zijn er partners gevonden in ons land waar je toch nog voor een auto terecht kunt, maar kennelijk loopt het dus nog niet storm. Maar wat VinFast betreft gaat dat allemaal vanaf nu veranderen!

Met deze VinFast gaat het merk Europa veroveren

De vraag is hoe VinFast zelf vindt dat het gaat. Nou als we de persberichten van deze week in onze mailbox moeten geloven vinden ze zelf dat het best goed gaat in Europa. Zoals ze zelf zeggen, Europa is de regio die het episch centrum is geworden van de wereldwijde overstap naar schone mobiliteit.

Tegenslag of niet, de Vietnamese fabrikant is vastbesloten om vaste voet aan de grond te krijgen op de Europese markt. Waar dat misschien nog niet lukt met de eerder genoemde modellen komt het merk nu naar Brussel met een nieuwe troefkaart: elektrische bussen!

Brengen deze bussen VinFast wel succes?

Aan zelfvertrouwen geen gebrek, want de Vietnamezen hebben een nieuwe generatie elektrische bussen op transport gezet naar Brussel waar van 3 tot en met 9 oktober Busworld Europe wordt gehouden.

Het merk neemt twee bussen mee, de EB 8 en de EB 12. Ze zijn inmiddels goedgekeurd voor de Europese markt, kunnen snel worden opgeladen en bieden een hoog niveau van comfort, aldus de fabrikant zelf.

Nu maar hopen dat de bussen van VinFast wel gaan verkopen, anders moeten de zakken van de fabrikant wel erg diep worden. Aan de andere kant, de concurrentie heeft grote problemen met de betrouwbaarheid, dus als VinFast dat goed voor elkaar heeft zijn er zeker kansen. En bij het winnen van één tender zetten ze er waarschijnlijk in één keer net zoveel op kenteken als er personenauto’s van het merk in twee jaar tijd verkocht zijn.