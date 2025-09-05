Dit kwamen jullie tegen op vakantie! (Deel 2)

We hebben nog meer vakantiespots voor jullie én we maken de winnaars bekend.

De vakantie is definitief voorbij, dus het is de hoogste tijd voor deel 2 van de vakantiespots. In deel 1 hadden we al een selectie met hele gave spots, maar dat was nog niet alles. Er is nog genoeg mooi spul geüpload om een tweede deel samen te stellen. Bij deze!

Monaco

De vakantiespot van @mats_bulters is lastig te overtreffen. Hij kwam in Monaco een Bugatti EB110 SS tegen, wat al een absolute topspot is. Hier zijn er maar 39 van gemaakt. Daarvan zijn er slechts enkele uitgevoerd in geel en er is maar één van Michael Schumacher geweest. Je raadt het al: dat is deze!

Sint Bernardpas, Italië

@thomcarspotter viel met zijn neus in de boter toen hij over de Sint-Bernardpas reed. Hij kwam de crew van Top Gear tegen, die aan het filmen was met twee Diablo’s. De linkse is een standaard Diablo, de rechtse is de restomod van Eccentrica Cars. Beide auto’s zijn heel erg cool om zomaar tegen te komen.

Gotthardpas, Zwitserland

In deel 1 passeerde ook al een Dallara de revue, maar we gooien er gewoon weer eentje in. Ook @tdvphotography kwam op vakantie een Dallara Stradale tegen. Dit exemplaar is uitgevoerd in naakt carbon. Nog even de specs, mocht je die vergeten zijn: deze Dallara haalt 400 pk uit een 2.3 Ford viercilinder en weegt slechts 855 kg.

Rabat, Marokko

@MoeWat spotte in het Marokkaanse Rabat een auto van een hele andere categorie, namelijk een bizarre zeswielige pick-up. Het betreft een Jeep Gladiator die zwaar verbouwd is door het Amerikaanse Apocalypse. De naam is heel toepasselijk: als de zombies deze auto zien rennen ze waarschijnlijk gillend weg.

Deze moesten we even Googelen, dus dan weet je dat het echt iets bijzonders is. @europeancarshots kwam in Monaco een Laffite Automobili LM1 tegen. Deze auto ziet eruit als een Le Mans-auto, maar hij is gewoon straatlegaal. De LM1 wordt aangedreven door een biturbo V8 die 1.000 pk levert.

Salo, Italië

Spotter @daanpluimers was op vakantie in Italië en werd daar aangenaam verrast door een Duitse Bugatti Chiron. De auto maakte zo te zien onderdeel uit van een supercar rally. De eigenaar is een inspirerende persoonlijkheid, getuige de quote op de voorruit.

Aire du Champ du Carreau, Frankrijk

@skyfox kwam langs de Franse snelweg een dikke Scania R500 tegen. Oké, waar het vooral om gaat is de vracht. Op de trailer stond namelijk een heuse Batmobile. Daarnaast zien we een Maybach 57 S China Edition en een SLR McLaren MSO HDK, waar er maar 12 van gebouwd worden. En dat wordt allemaal gewoon op een open trailer vervoerd.

Arundel Amberley, Verenigd Koninkrijk

Last but not least: een heuse Jaguar D-Type. @omnicyclist kwam deze Jag tegen tijdens een fietstocht door Engeland. De kans is groot dat het geen originele D-Type is, maar dat maakt de auto niet minder fraai.

Winnaars

Dit is ook het moment om de actie af te sluiten. Uit de deelnemers hebben we random drie winnaars geselecteerd. Dat zijn @chrisc, @tdvphotography en @thomcarspotter. Gefeliciteerd! Jullie krijgen een exclusief Autoblog-strandlaken thuisgestuurd.

Als je zelf nog leuke vakantiespots hebt die je graag nog wel delen, dan mag dat natuurlijk altijd. Je foto’s zijn nog steeds van harte welkom op Autoblog Spots.