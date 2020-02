‘Tesla wil in Europa met Semi op zondag kunnen rijden’

In veel Europese landen mogen vrachtwagens op zondag niet rijden. Dit heeft met bijvoorbeeld luchtvervuiling en geluidsoverlast te maken. De elektrische Semi’s produceren minder overlast. Dus mogen ze ook op zondag rijden, toch?

Zoals bekend mogen we vanaf volgende maand (de tijd vliegt) overdag niet langer maximaal 130 km/u rijden. Dit heeft te maken met stikstof, een stof die door auto’s wordt geproduceerd. Praktisch direct toen dit bekend werd, gingen er een paar stemmen op van EV’ers. ‘Als wij geen stikstof produceren, mogen wij wél 130 km/u rijden, toch?’

Helaas pindakaas, dat is niet hoe (deze) wet werkt. Lijkt ook verdomd lastig voor de gemiddelde politieagent. Natuurlijk, een Tesla is snel te spotten. Maar of die Hyundai Kona die net langs scheurde nou elektrisch of hybride was?

Duitsland

Toch probeert Tesla wel een soortgelijke uitzonderingspositie te claimen voor hun vrachtwagens. In Duitsland mogen de meeste vrachtwagens op zon- en feestdagen tot 22.00 uur niet rijden. Zo hebben inwoners een dag per week waarin ze zonder luchtvervuiling en geluidsoverlast kunnen leven. Althans, de vervuiling en overlast van vrachtwagens, dan. Het Duitse Business Insider claimt nu dat Tesla in gesprek is met het Duitse Ministerie van Verkeer. Tesla zou een uitzondering willen op die wet voor elektrische vrachtwagens.

Elektrische vrachtwagens hebben immers geen verbrandingsmotor. Dus zorgen ze niet voor stank- en geluidsoverlast. Dat banden ook veel geluid produceren, negeren we hier kennelijk. Als de Tesla Semi’s geen overlast veroorzaken, mogen ze ook op zondag rijden, toch?

Concurrentie

Waarom Tesla dit wil, is makkelijk te voorspellen. Als Semi’s wel op zondag mogen rijden, maar de concurrent met de verbrandingsmotor niet, kan dit voor bedrijven een belangrijke reden zijn om wél voor de Semi te kiezen. Dat zijn immers minstens 52 dagen per jaar dat die Semi geld kan verdienen. Terwijl ICE-vrachtwagens dan stilstaan.

Of Tesla deze uitzonderingspositie voor elkaar kan krijgen, is nog niet bekend. Volgens de bronnen van Business Insider gaat het Duitse ministerie nu het verzoek van Tesla onderzoeken. Wel zou het ministerie hebben aangegeven dat Duitse staten zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de relevante verkeerswet. In theorie zou Tesla dus bij afzonderlijke staten een uitzonderingspositie kunnen aanvragen. Tot slot schrijft het Duitse medium dat het deze uitzonderingspositie ook bij andere Europese landen probeert te regelen. Het zou straks dus zomaar kunnen dat op zon- en feestdagen de snelwegen volstaan met Semi’s. Moeten ze eerst wel gemaakt worden, natuurlijk.