Porsche: De Turbo-naam betekent belofte

Eindelijk snappen we wat de Turbo-naam anno 2020 nog betekent.

De laatste jaren is de Turbo-naam een beetje vaag geworden, maar in het begin was het nog vrij simpel. De Porsche 930 maakte Porsche omdat het mee wilde doen aan FIA-races. Daarvoor moest je een versie van je raceauto in productie brengen, wat Porsche deed. Deze auto leek op een 911 en had een turbo, dus hoe noem je de auto dan? Juist, de Porsche 911 Turbo.

Ook daarna was het nog vrij eenvoudig: de Porsche’s met een Turbo in de naam hadden een turbo erin, Porsche’s zonder turbo hadden die niet. Later werd dat wat minder duidelijk. Neem de Porsche Panamera, na de facelift in 2013 hadden de S en 4S ook een turbo aan boord. De huidige 992-generatie Porsche 911 is (vooralsnog) niet eens leverbaar zónder turbo. Met de Taycan werd het feest echter helemaal compleet, nu krijgt een auto die nooit een turbo zal hebben, de naam Turbo mee.

Maar nu heeft Porsche eindelijk aangegeven wat ze nou in hemelsnaam nog bedoelen met de naam Turbo: belofte. De belofte van performance, rijdynamiek, versnelling en topsnelheid. Het topmodel van een auto-reeks, dus. Kennelijk negeren ze even het feit dat de 991-911 GT2 RS sneller was dan de Turbo S van diezelfde generatie.

Porsche doet deze onthulling in een reeks #AskPorsche-YouTube-films, waarmee het bedrijf vragen wil beantwoorden van fans. In het fragment gaan ze ook in op het geluid van de auto. Dit is gebaseerd op het geluid van de aandrijflijncomponenten. Denk aan de elektrische motoren, de elektronica en de versnellingsbak. Dit geluid is trouwens wel versterkt, dus helemaal mechanisch is het geluid niet.

De toekomst van de elektrische Porsche komt ook in de films voorbij. Zoals bekend wil Porsche meer uitvoeringen van de Taycan gaan bouwen. Als de Porsche Taycan Turbo het topmodel is, moet er ook iets onder zitten, natuurlijk. En dat er in de toekomst een elektrische Macan zal zijn. Wat we al wisten, die komt er over twee jaar namelijk al. Benieuwd naar hoe zo’n elektrische Porsche eigenlijk rijdt? Lees dan onze rijtest van de Taycan Turbo S.

Foto: Eerste Nederlandse Porsche Taycan gespot van ByJacquelinePhotography, via Autojunk.nl.