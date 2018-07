Tesla wil kopers binnen 5 minuten de deur uit hebben

Oké bedankt voor je geld en nu opnokken.

Nu Tesla er elke week ongelooflijk veel Model 3’s uitknalt, doemt het volgende probleem op aan de horizon. Het aantal delivery centers dat Tesla’s daadwerkelijk aflevert aan klanten, groeit niet in dezelfde trant mee met het aantal leveranties. Dat wil Elon Musk ook niet, want het zou een enorme wildgroei aan Tesla dealers Stores en aanverwanten opleveren. Maar dus moet er een list verzonnen worden. Hoe krijg je al die Model 3’s zo snel en goedkoop mogelijk in handen van hun rechtmatige eigenaren?

Om dit probleem op te lossen, heeft Tesla het concept Shut up Sign and Drive bedacht. Hierbij probeert het merk klanten te overtuigen dat een ouderwetse aflevering met een doek en/of rode strik om de auto heen onder het genot van een glaasje bubbels een ding van het verleden is. Moderne luxe is een krabbeltje zetten en binnen vijf minuten weer buiten staan.

Voor de premium Sign and Drive-behandeling worden klanten aangespoord eerst een negental Youtube-video’s te bekijken over hun auto. Daarna mogen ze naar de dealer komen, alwaar ze het noodzakelijke papierwerk kunnen tekenen en een summiere uitleg krijgen waarmee ze naar huis kunnen rijden. Deze uitleg behelst de volgende zaken:

Info over het opladen van de auto

Hoe de sleutel werkt

Het starten en stoppen van de auto

Het bedienen van de automaat

Als je vervolgens thuis bent aangekomen kan je de kwaliteitscontrole nog even uitvoeren. Zie jij dit wel zitten, of vind je het maar een zwaktebod van Tesla? (via electrek.co)