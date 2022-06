Tesla zet miljarden in op nieuwe camera’s

Het gevleugelde adagium ‘gefilmd met een wortel’ zal niet meer van toepassing zijn op Tesla. Het merk zet miljarden in op camera’s.

Tesla moet en zal Autopilot -of beter Full Self Driving, in de zin van echt autonoom rijden- een succes maken. Elon Musk belooft de baanbrekende technologie al jaren, maar tot op heden is het er niet van gekomen. Onlangs schreven we zelfs nog dat Tesla weer onder vuur ligt van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Sinds de omschakeling op een zogeheten ‘vision only’ setup, zorgt Autopilot voor meerdere bestuurders namelijk problemen. Tesla’s remmen soms zomaar opeens af, terwijl daar geen aanwijsbare reden voor is.

Chaebol

De autoriteiten willen opheldering, maar Tesla gaat ondertussen door met innoveren. Dat doet het in dit geval door voor miljarden aan camera’s te betrekken bij Samsung. Samsung en LG waren al verwikkeld in een strijd om de belangrijkste toeleverancier van camera’s te worden aan Tesla. De grootste Chaebol gaat er nu met de buit vandoor. Volgens de Korea Economic Daily heeft Tesla namelijk een deal getekend met Samsung om voor ergens tussen de 3,2 en 4 miljard Dollar aan camera’s te betrekken. LG mag ook nog wat kijkertjes leveren, maar dat zal slechts twintig procent van de units betreffen.

Pixels

De camera’s zullen jou en je omgeving gaan monitoren vanuit alle Tesla modellen uit de range. De belangrijkste toepassing zal dus zijn om Full Self Driving werkend te maken. De huidige setup bestaat uit acht 1,2 megapixel camera’s. De overstap naar de nieuwe hardware van Samsung, zou dat aantal moeten verhogen tot 5 megapixels. De resulterende toename in beeldkwaliteit zou een flinke boost moeten betekenen voor de kwaliteiten van Tesla’s autonome piloot.

Nu zijn een stel goede kijkers natuurlijk maar één aspect van een puike piloot, maar wel een belangrijke. Denk jij dat dit het verschil gaat maken, of zijn er andere bottlenecks waar Tesla zich beter op kan focussen? Laat het weten, in de comments…