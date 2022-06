Deze Chinese Brit moet jouw hart gaan winnen

Gaat deze kekke roadster uit China met Britse badge jouw hart winnen?

Het is alweer een flinke tijd geleden, maar ondergetekende weet nog hoe MG Rover een onceremoniële dood stierf. BMW was op een shopping tripje gegaan in Engeland, maar had daarbij vooral ook artikelen meegenomen die het liever wilde terugsturen. De MINI was weliswaar een succes en de Range Rover was ook niet verkeerd. Maar wat te doen met MG en Rover? Ze probeerden het nog wel met de Rover 75, maar daarna was er toch vooral veel niks.

Via een paar gelukszoekers die zich de Phoenix Four noemden en vooral uit waren op zelfverrijking, eindigde MG Rover in Chinese handen. Dat was in circa 2005. We dachten dat de merken daarmee verdwenen waren van de Europese markt. Maar opeens zijn elektrische auto’s hip en heeft het nieuwe MG de ZS in de aanbieding voor weinag. Als goedkope EV is het inmiddels een soort van bescheiden verkoopsuccesje in Europa.

Maar denk niet dat MG het daarbij laat. Zo hebben ze nu ook de eerste elektrische station in de aanbieding. Alsnog geldt daarbij wel: het is allemaal heel verstandig voor de betere koopjesjager, maar niet iets waar de liefhebber warm van wordt.



Ook daar wil men echter verandering in brengen. En wel middels iets waar MG eigenlijk groot mee is geworden, namelijk een tweezits (open) sportwagen.

Vorig jaar zagen we al een prototype van de MG Cyberster, een heftig ding zonder voorruit en met Britse vlaggen als achterlichten. Inmiddels is iets wat lijkt op de productieversie uitgelekt. Zoals wel vaker, is deze niet zo heftig als de concept. Maar als dit zo op de markt komt, is het zeker een interessante propositie.

Zo te zien wordt het namelijk iets wat makkelijk door kan gaan als de spirituele opvolger van de MG (T)F en wellicht zelfs diens illustere voorgangers. Echter zal deze roadster volledig elektrisch zijn. Gekoppeld aan een prijs die mensen niet doet afgrijzen, kunnen we ons voorstellen dat deze tweezitter harten gaat veroveren.

Als het goed is komt de roadster in 2024 op de markt. Autocar quoot MG’s Guy Pigounakis terwijl hij alle juiste dingen zegt:

The problem with sports cars is that everybody loves them but not many people buy them. However, MG’s global volume means it can afford to invest in sports cars and take a longer-term view on when there will be a return on investment. Guy Pigounakis, houdt van veel voor weinig

Koop dan?