Suzuki GSX-S1000GT: racen zonder rugpijn – Rijtest en video

Krijg je altijd rugpijn van die supersportmachines met clip-ons? Check deze Suzuki GSX-S1000GT. Dat is racen zonder rugpijn.

De supersports in motorfietsenland spreken nog altijd tot de verbeelden. De Honda CBR’s, Yamaha R1’s, Ducati Panigales, iedereen kent ze wel. Ze zijn bloedjesnel en supersportief, maar aan de andere kant ook niet echt comfortabel. Ook wat verkopen betreft zijn het geen hardlopers meer. Natuurlijk zijn er nog altijd die hard supersportfans, maar over het algemeen zoeken motorrijders toch wat meer comfort.

Twee werelden

De Suzuki GSX-S1000GT verenigt twee werelden: de looks van een supersport en de meer rechtop-zitpositie van een naked. Racen zonder rugpijn dus. Geen clip-ons, maar gewoon een recht stuur. Is deze Suzuki dan de oplossing voor de supersport-rijders die liever hun clip-ons aan de wilgen willen hangen?

Behoeftes van hedendaagse rijders

Alles bij elkaar klinkt dit verhaal tot nu toe haast als een tell-sell-reclame. “Als je binnen een kwartier belt, dan krijg je er twee, kopen, kopen, kopen dus!” Nee, alle gekheid op een stokje: de Suzuki GSX-S1000GT is wel een machine die inspeelt op de behoeftes van de rijders van vandaag. De snelheid dus, maar dan wel in combinatie met comfort. Suzuki spreekt zelf over een high-performance sport-tour machine.

Proefzitten is een must

Ik heb alleen continu het gevoel dat ik met mijn 1,85 meter te groot ben voor deze GSX-S1000GT. Gevoelsmatig zit ik op een kleine motorfiets, terwijl de GT toch redelijk aan de maat is. Het kan ook komen door een wat langer bovenlijf, waardoor de zitpositie net een mismatch is. De belangrijkste boodschap luidt: ga vooral even zelf proefzitten en kijk of deze motorfiets bij je lichaamsbouw past.

Bekende techniek

Wat techniek betreft is de Suzuki GSX-S1000GT niet baanbrekend. Sterker nog: de techniek komt gewoon overeen met die van de GSX-S1000, de snelle naked van Suzuki. Ook hier bespeuren we dus een aluminium frame en een swingarm die afgeleid is van de GSX-R1000, een supersportmachine.

Koppelrijke vier-in-lijn

Het motorblok is ook een oude bekende. Het gaat om een 999 cc viercilinder met 106 Nm aan trekkracht bij 9.250 toeren per minuut. Het piekvermogen komt uit op 152 pk bij 11.000 toeren per minuut, al laten sommige exemplaren op de testbank al waardes zien van dik 160 pk. Meer dan genoeg power dus, helemaal voor het rijklaar gewicht van 226 kilogram. Omgerekend heeft deze Suzuki dus dik 700 pk op 1.000 kilogram. Vandaar dat het wieltje op afroep zonder probleem de lucht in gaat, ook in de derde versnelling.

Lekker hese uitlaatsound

Nee, aan power geen gebrek. En aan geluid ook niet, want deze viercilinder heeft een fijne brom. Onderin geniet je van diep geroffel, daarboven slaat het geluid om in een soundtrack die er bij elke duizend toeren extra een instrument bij krijgt. Verslavend lekker. Sowieso merk je heel goed dat motorfietsfabrikanten veel meer inzetten op inlaatsound, dan uitlaatgeluid. Een fantastische keuze, want een goed uitgekiende inlaatsound voegt veel beleving toe.

Veel techniek aan boord

De Suzuki GSX-S1000GT heeft als toermachine zaken aan boord die je ook mag verwachten. Denk hierbij aan cruise control, een fijne (uitschakelbare) up- & down quickshifter, drie rijmodi (A,B,C) en vijf standen voor de tractiecontrole. De drie rijmodi hebben wat extra uitleg nodig: A is agressief, B is Normal en C een soort van ‘rain’-stand.

Smartphone koppelen

De GT heeft verder Suzuki Clutch Assist en Low RPM Assist voor eenvoudig starten en wegrijden. De kers op de taart is een 6,5-inch kleuren TFT-scherm met smartphoneconnectiviteit. Zo kan je een smartphone koppelen om te navigeren, te bellen of om muziek te luisteren. Ga je op vakantie? Bestel dan ook zeker de zijkoppers van 36 liter per stuk. Ook raden we het touringwindscherm aan, want dan zit je net wat beter uit de wind. Met mijn lengte van 1,85 meter kan het net, maar een groter windscherm is wenselijk. Handverwarming is ook mogelijk, wel zo prettig op koudere dagen.

Conclusie rijtest Suzuki GSX-S1000GT

Kunnen we deze Suzuki GSX-S1000GT aanraden? Absoluut! Het is een complete machine met fijne techniek en goede hardware. Let wel op je lichaamslengte, want wie te groot is, kan beter kiezen voor een V-Strom 1050 of een model van de concurrent. Een ding is zeker: de GT leent zich ook uitstekend voor het aanvallen van bochten op hogere snelheid, zonder die vervelende supersport-eigenschap dat je na afloop je vriendin of vriend lief moet aankijken voor het afdwingen van een rugmassage.

Meer weten? Check dan vooral de video! Daarin gaan we dieper in op alles wat de Suzuki GSX-S1000GT te bieden heeft.