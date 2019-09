Elandtest in de Toyota RAV4 gaat niet helemaal goed

Oké, niet desastreus, maar wees gewaarschuwd.

De elandtest wordt voornamelijk gebruikt in Zweden, waar de naam ook vandaan komt. In de landen aldaar kan een eland de weg oversteken en aangezien je niet heel vrolijk wordt van tegen zo’n dier aanrijden, is een uitwijkmanoeuvre aan te raden. Die uitwijkmanoeuvre wordt gesimuleerd: met 65 km/u maakt de geteste auto een slingerbocht en weer terug, met enorme kracht. Een ‘gefaalde’ elandtest houdt in dat de auto iets gevaarlijks doet tijdens de manoeuvre, bijvoorbeeld wielen van de grond, slippen of in het geval van de Mercedes A-Klasse in 1997: omvallen. Mercedes erkende het probleem en zorgde ervoor dat ESP (Electronic Stability Program), nog niet gemeengoed op betaalbare auto’s als de A-Klasse, snel zijn weg vond naar de compacte Mercedes. En daarna uiteindelijk naar vele andere auto’s, waardoor het gros van de elandtests verzekert dat de auto geen gekke dingen doet.

Je zou zeggen dat de voor de elandtest gefaalde Toyota Hilux in 2016 een uitzondering is, en dat is ook wel zo. Jammer dat we dit voorbeeld moeten aanhalen, want het is weer een Toyota die door het Zweedse team bestempeld wordt als ‘gezakt voor de elandtest’. Dit keer de RAV4. Het is niet dat de auto omvalt, maar de wielen komen toch even los en de auto raakt in een verrassend gevaarlijke slip.

Teknikens Värld, het bedrijf achter de elandtest, zegt zelfs dat de auto gevaarlijk is en zij raden aan hem niet te kopen door het risico van gevaarlijke uitwijkmanoeuvres. Dat is gelijk wel heel extreem, toch kaartten ze dit statement kennelijk aan bij Toyota, die er op reageert.

At Toyota, the safety of our customers is our number one priority, and to ensure their security, we apply strict safety tests during the development of all our products. Our internal tests fully meet the global standards for obstacle avoidance, and since 2016, we have updated our processes to also reflect the procedures used by Teknikens Värld. During its development stage, RAV4 successfully passed all internal tests, including the ISO 3888-2 and the Teknikens Varld Elk test. We give our assurance to all Toyota customers that they can be confident in the safety of their vehicles.

Kortom: Toyota’s naam is haas die de weg oversteekt. In Nederland hebben we heel situatiegebonden last van overstekend wild, maar RAV4-eigenaren in het bijzonder moeten geen onverwachte hengst aan het stuur geven. Dat kan de auto niet zo goed hebben als gehoopt.