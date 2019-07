Gerechtshof: boete voor Teslarijder volkomen terecht

De autopilot is géén vervanger voor een bestuurder.

Hoe lang kun je een boete uitstellen? Zo’n twee jaar. Daar kwam een Tesla-minnende persoon achter tijdens het aan zijn laars lappen van de verkeersregels. In 2017 werd de man op de bon geslingerd voor het vasthouden van zijn telefoon. Pak je verlies, na zoveel bijtelling ontwijken, mag een boete betalen echt wel. Draagt zo’n bestuurder nog iets bij aan het begrotingstekort.

Maar de eigenaar van de Tesla was het daar niet mee eens. Hij was namelijk van mening dat zijn auto de bestuurder was en niet hijzelf. Tijdens het pielen op zijn telefoon stond de Tesla namelijk in de zogenaamde ‘Autopilot‘-functie. Die Autopilot-functie is een geweldige staaltje techniek, laat daar geen misverstand over bestaan.

De Tesla-adept stapte naar de rechter in het najaar van 2017. De rechter was echter gewoon bij zinnen en oordeelde (godzijdank) dat de boete gewoon terecht was. Maar daar was de Tesla ‘bestuurder’ het niet mee eens. Hij stapte naar het gerechtshof om de eerdere uitspraak aan te vechten in een hoger beroep.

Het hof stelt dat de rechter destijds het juiste oordeel heeft uitgesproken. Telefoongebruik tijdens het autorijden is namelijk een ‘absoluut verbod’. De bestuurder in kwestie is dus niet in de gelegenheid zelf te bepalen of gebruik maken van de Autopilot veilig genoeg is om de telefoon toch te gebruiken.