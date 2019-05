Tesla’s vliegen voortaan (nog) minder vaak in de fik

Voorkomen is beter dan genezen. Tesla hoopt met een fix een fik te voorkomen.

Tesla werd recent weer eens wereldnieuws naar aanleiding van een Model S brand in Shanghai. Op beelden van een beveiligingscamera in een parkeergarage is te zien hoe de elektrische sedan spontaan in de hens vliegt. De geparkeerde auto’s naast de Tesla raakte eveneens beschadigd. Niemand raakte gewond bij het incident, maar hoe anders zou dit zijn als er iemand op dat moment in de Model S zou zitten.

De video bracht vraagtekens omtrent de veiligheid van Tesla’s naar boven onder critici. Hoe eng is het om te rijden in een auto die schijnbaar spontaan in de hens kan gaan? Tesla heeft mede naar aanleiding van het incident in China een software update ontwikkeld. Deze update komt over-the-air (OTA) automatisch naar de modellen van het merk. Ondertussen doet het merk onderzoek naar de brand in Shanghai, maar ook een brand van een Model S in Hong Kong.

De Amerikaanse autofabrikant zegt dat de update het systeem aanpast die te maken heeft met het oplaadproces en temperatuurmanagement. Ook zou de update bijdragen aan een langere levensduur van de accu. De update is voor de Model S en de Model X, de Model 3 komt niet in aanmerking.

Tesla verdedigt zich door te stellen dat deze gevallen extreem zeldzaam zijn. De autobouwer zegt dat elektrische auto’s 10 keer minder risico lopen op een spontane vuurbal in vergelijking met voertuigen met een verbrandingsmotor.