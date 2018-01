Hoe Mercedes de ‘diva’ omtoverde tot kampioensauto

De W08 won uiteindelijk, maar liet zich niet zomaar temmen.

De Duitse equipe ging er aan het einde van het seizoen misschien vandoor met zowel de rijderstitel als de constructeurstitel, aan het begin van het seizoen voelde het zich enigszins verloren. Mercedes zegt nu zelf dat het meer onderzoek dan ooit heeft verricht om hun ‘diva‘ te laten werken zoals zij dat wilden.

De problemen zaten hem vooral in het feit dat er maar geen balans gevonden werd, wat in het verlengde lag van het feit dat de auto een bijzonder nauwe window had om af te stellen. De auto woog, met name in het eerste gedeelte van het seizoen, te veel en had moeite met het onder de knie krijgen van Pirelli’s ultra-soft band. De hoofdontwerper van het team, John Owen, geeft toe dat dergelijke moeilijkheden onverwacht kwamen, gezien de auto de jaren ervoor vele malen minder lastig was. De nieuwe aerodynamische regels gooiden dan ook aardig wat roet in het eten, zo vertelt Owen aan Autosport.

“With this car, we didn’t understand it, and I think the term ‘diva’ came along because we seemed to do what looked like the right things and it didn’t respond the way we wanted it to. In those early races we were pretty confused, to be honest, and we really didn’t know what we should do.”

Het team ontdekte al vrij snel dat het noodzakelijk was om de balans van de auto uit te vogelen, om aan het eind van het jaar wederom met de titel naar huis te gaan. Na uitvoerig onderzoek naar hun zwakke en sterke punten, wisten ze hun zaken op orde te krijgen. Mede door wat onbedoelde hulp van de concurrentie, die op verschillende instanties de bal liet vallen, kwamen ze uiteindelijk als sterkste uit de bus.

“We found tracks like Silverstone, Montreal, or Monza, Austin, Suzuka, these are really good tracks for us, but the slower tracks, the hotter circuits, we struggled more. We tried a lot of things and gradually, as the races went by, the more we thought about it, the more analysis we did – and I’d say we did more than any other year in digging into and understanding – we started to get on top of those issues.”

Het zit er dik in dat Mercedes dit jaar weer het te kloppen team is. Laten we hopen dat 2018 het jaar van de ommekeer zal zijn en teams als Red Bull, Ferrari en misschien zelfs McLaren nu eindelijk eens kunnen meevechten om het eremetaal.