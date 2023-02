Sportwagens met verbrandingsmotor mag na 2035

Dat is lekker nieuws, want de sportwagens met verbrandingsmotor mogen gewoon na 2035, zij het onder een zeer strikte voorwaarde.

Geregeld heb je op verjaardagen en partijtjes de discussie over elektrische auto’s. Is het nu wel of niet beter, fijner, schoner en ga zo maar door. In principe is het ‘ja’, voor het milieu kun je beter een elektrische auto rijden dan eentje met verbrandingsmotor. Het is overigens nog beter om veel minder te gaan rijden. En geen kinderen te nemen. Dat zet echt zoden aan de dijk. Maar ja, dat is een andere discussie.

In principe is de discussie ‘benzine of elektrisch’ niet echt meer relevant. Na 2035 is het namelijk verboden voor autofabrikanten auto’s te verkopen met een plofmotor. Geldt dat voor alle autofabrikanten? Nee! Er is namelijk een uitzondering. Sportwagens met verbrandingsmotor mogen namelijk na 20235 nog wel gebouwd en verkocht worden in de EU.

Strenge voorwaarden

Daar zit uiteraard wel een hele strenge voorwaarde aan verbonden. De uitzondering geldt alleen voor heel erg kleine autofabrikanten. De fabrikant in kwestie mag namelijk niet meer dan 1.000 auto’s op jaarbasis bouwen.

Dit betekent dat kleine merken als Pagani, KTM, Donkervoort en een hele hoop Britse sportwagenfabrikantjes nog gewoon even door kunnen gaan met het bouwen van auto’s met verbrandingsmotor.

In principe is deze regeling prima, natuurlijk. Dit soort auto’s worden niet alleen nauwelijks gebouwd, maar ook nauwelijks gebruikt. Er zijn weinig mensen die in de Bugatti dagelijks naar hun werk rijden.

Het is nog wel even afwachten hoe de regeling precies is. In principe lijkt het erop dat het gaat om een maximum productieaantal van 1.000 exemplaren, niet zozeer het aantal auto’s dat per jaar in Europa geregistreerd wordt.

Een merk als McLaren heeft dan wel een uitdaging, want zij verkopen in Europa minder dan 1.000 auto’s op jaarbasis, maar ze bouwen er wel veel meer.

Ook wel belangrijk om rekening mee te houden: waar gaan ze de motoren vandaan halen. In veel landen is de verbrandingsmotor namelijk hartstikke illegaal na 2035. Er zullen dus geen fabrikanten zijn die ze nog maken.

De lichtgewicht sportwagens maken veelal gebruik van relatief eenvoudige motoren die in grote aantallen gebouwd zijn. Een Donkervoort heeft een Audi TFSI en een KTM een 2.0 TSI. Dan kun je nog met de vervangingsmarkt nog een tijdje door. Maar Pagani haalt zijn V12-motoren bij Mercedes-AMG. Dat gaat nog een hele uitdaging worden.

