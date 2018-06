Testrijder van Pagani kopt boompje in Duitsland

En dat alles op zo'n 300 kilometer verwijderd van die BMW 8-serie crash van laatst.

Als het regent, dan giet het. Dit spreekwoord gaat dezer dagen ook op voor testrijders van exclusieve auto’s. Onlangs ging er in de week voor de officiële launch van de auto in Duitsland al een BMW 8-serie klababber. Het ongeval was tragisch, want de schoonmoeder van de testpiloot die naast de bestuurder zat kwam hierbij om het leven. Men zegt weleens al het slechte komt in drieën. Als dat het geval is, kunnen we vanaf nu nog één crash met een gecamoufleerde dikbolide verwachten, want de tweede hebben we inmiddels ook achter de rug.

In de buurt van Affalterbach is een 37-jarige testrijder van Pagani namelijk het groen in gevlogen met een Huayra. Afgaande op de diffuser is de auto voorzien van het optionele Tempesta pakket, dat je alleen al een huis kost. Volgens de lokale Polizei moest de brokkenpiloot stoppen bij een verkeerslicht en verloor hij bij het accelereren de macht over het stuur, waarna hij tot stand kwam tegen een boom. In principe geen enorme verrassing, gezien het formidabele vermogen dat de Huayra loslaat op de achterwielen.

Sprekende over enorme vermogens: bij kenners is er vast al een lichtje gaan branden bij het horen van de plaatsnaam Affalterbach. Deze plaats huisvest immers het hoofdkwartier van Mercedes-AMG GmbH, dat ‘toevallig’ de motoren levert voor Pagani’s hypercar. Het is dus niet bepaald vergezocht om te denken dat er wellicht iets extra heets in de staart van de auto lag. De schade wordt geraamd op enkele tonnen, hoewel dat dan vooral gebaseerd is op wat zo’n schade je normaal zou kosten bij een Huayra. Daar de auto van de fabriek is, ligt dat wellicht wat anders.

Image-Credit: Polizei Aalen via Twitter