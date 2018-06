De dieseloccasion sterft in België, maar ook in Nederland?

Harde vraag.

Gocar, een zoekmachine die onze zuiderburen in staat stelt een gerse okkazie te vinden, luidt de noodklok over de markt voor diesels in België. Niet alleen qua nieuwverkopen heeft de zelfontbrander namelijk afgedaan bij de Belgen, ook de markt voor tweedehands diesels ligt op zijn gat. Dat terwijl duivelsap lange tijd koning was in La Belgique. In 2014 betroffen 72,7 procent van alle zoekopdrachten op de sites van Gocar nog dieselauto’s, nu is dat nog maar 40,9 procent. De zoekopdrachten naar benzineauto’s maakte logischerwijs de omgekeerde beweging: van 27,3 procent naar 59,1 procent. De switch heeft zich in recordtempo voltrokken. In augustus van vorig jaar werden voor het eerst meer zoekopdrachten naar benzineauto’s dan naar diesels uitgevoerd.

Gocar laat weten dat de dalende vraag naar diesels tot op heden nog niet heeft geresulteerd in enorme prijsdalingen. Wel staan dieselauto’s gemiddeld langer te koop. In 2015 duurde het gemiddeld 45 dagen voordat een diesel een nieuw baasje had, nu is dat 62 dagen. Verkopers hebben de mazzel dat ze (voorlopig) hun auto nog aan het buitenland kunnen slijten. Vooral in Oost-Europa maakt men zich nog niet zo druk om zwarte longen. De zoektoko wijt de impopulariteit van diesels grotendeels aan ‘irrationele overwegingen’. Dankzij schandalen als dieselgate is er een fenomeen ontstaan dat Marc Gros van Gocar betitelt als ‘Dieselbashing’.

Volgens iedereen met een gezond verstand, alsmede volgens Marc Pecqueur, docent autotechnologie aan de Hogeschool Thomas More, kan een prijsdaling bij afnemende vraag echter niet uitblijven. Nu steeds meer steden denken aan een dieselban komen de restwaardes nou eenmaal onder druk te staan. Dit is ook de grote vrees van autofabrikanten en leasemijen, die het slechte imago van diesels met lede ogen aanzien uit angst enorm veel geld te verliezen. Toch is er volgens Pecquer ook kans op een rebound van duivelsap. Nieuwe diesels die aan de Euro 6d-TEMP norm voldoen zouden volgens hem namelijk ruimschoots schoon genoeg zijn om een plaats in ons wagenpark te verdienen. De vraag is of het grote publiek daar nog fiducie in heeft.

Op de redactie vroegen we ons af of de neerval van diesel ook al de Nederlandse markt bereikt heeft. Zodoende hebben we contact opgenomen met onze matties van Autotrack. Na een grondige analyse van de feiten hebben zij ons echter te kennen gegeven dat de strijd tussen benzine en diesel in Nederland voorlopig redelijk stabiel is. Van de grote omslag die men in België ziet, is geen sprake.

Een van de redenen die we daarvoor kunnen bedenken is dat Nederland sowieso al wat minder liefde had voor de diesel dan België. Diesels vormen in Nederland al tijden slechts een dikke twintig procent van het wagenpark. We groeien dus naar elkaar toe. Voor de meeste privé personen was benzine al de goedkoopste optie, voor de echte verstokte (zakelijke) veelrijders blijft diesel een voordelige optie. Kennelijk zitten er niet genoeg mensen precies op het omslagpunt om een groot verschil te maken in de diesel-benzine verhouding.

Ten tweede helpt de Belgische overheid een handje met het onaantrekkelijk maken van oliestokers door de accijns op duivelsap flink te vergroten. Zozeer zelfs dat er in de grensstreek de bizarre situatie is ontstaan dat Belgen bij ons over de grens diesel komen tanken, omdat het goedje in hun eigen land duurder is. Iets wat in ieder geval in mijn leven nooit eerder gebeurd is.

Moraal van het verhaal: ben je op zoek naar een dieseltor, kijk eens rond in België! Het aanbod is daar nu een stuk groter dan de vraag. Vraag niet hoe het kan, profiteer ervan.

Image-Credit: dikke D5 uit het archief