6 dingen die we weten over de nieuwe Peugeot 208

Gaat Peugeot ons weer verliefd maken?

De Peugeot 206 werd in de zomer van 1998 geïntroduceerd en is 20 jaar later nog steeds een prima verschijning. Zeker als GTi of als RC weet deze Peu goed oud te worden. De Franse autofabrikant had een megahit te pakken en wist dat succes met de 207 en de 208 niet op hetzelfde niveau voort te zetten. Beide auto’s sprongen er in vergelijking met de concurrentie niet zo uit, zoals de 206 dat wel wist te doen. Er staat echter een nieuwe Peugeot 208 op het programma en opnieuw gaat deze auto, net als de 206, ongelofelijk belangrijk zijn voor de Franse autofabrikant. Hieronder lees je wat we al weten over dit nieuwe model.

Design van z’n grotere broers

Peugeot wilt gaan uitpakken. De koers die ze zijn ingeslagen met de 508 zal met de nieuwe 208 worden voortgezet. De verwachting is dat de hatchback qua design een mix zal worden van de huidige 308 en 508. De Fransen hebben grote stappen gezet met de gedurfde 508. Als ze ditzelfde recept op de 208 gebruiken is een onderscheidende hatchback geboren. Recent kwamen hier al op Autoblog enkele spyshots voorbij van de nieuwe 208. Hoewel de camouflage-auto nog geen spannende 208 lijkt te verbergen, kan de toekomstige GTi een serieus leuk ding gaan worden.

De eerste moderne elektrische Peugeot

Een andere reden waarom de 208 zo belangrijk gaat zijn, is omdat deze auto de eerste moderne elektrische Peugeot gaat worden. Bovendien gaat de auto opereren in een segment dat nu heel klein is. Namelijk het segment van de betaalbare elektrische auto. Als ze het goed doen kan Peugeot misschien wel het voortouw nemen. Er is nog niets bekend over de aandrijflijn. De verwachting is dat de actieradius zal neerkomen op ongeveer 300 kilometer, wat prima past bij een compacte auto als de 208.

Geen driedeurs variant

De huidige Peugeot 208 is de laatste hatchback die je als driedeurs kunt krijgen. Vanwege kostenbesparingen nemen autofabrikanten massaal afscheid van driedeurs hatchbacks. Denk aan SEAT met de Ibiza, Volkswagen met de Polo en Kia met de Ceed. Ook PSA brengt de nieuwe 208 straks alleen als vijfdeurs op de markt.

Techniek

De auto komt op het nieuwe CMP platform van PSA te staan. Dit is een modulair platform waar bijvoorbeeld ook de nieuwe DS 3 Crossback op staat. Een voorproefje van een elektrische 208 krijgen we met de elektrische DS 3 Crossback. Qua technologie zullen de auto’s veel met elkaar gemeen hebben dankzij het e-CMP platform. Het platform is door PSA in een joint venture ontwikkeld met de Chinese Dongfeng Group. In 2015 werd 200 miljoen euro geïnvesteerd in dit nieuwe platform. 60 procent van de rekening moest PSA betalen, Dongfeng hoestte de overige 40 procent op.

Meer ruimte, minder gewicht

Het CMP platform heeft als voordeel dat de nieuwe Peugeot 208 een langere wielbasis krijgt. Dit is goed nieuws voor de passagiers achterin. Daarnaast zal de bagageruimte toenemen. Als geheel zal de auto wel groeien. Het is afwachten in hoeverre de 208 gaat groeien. Wist je dat de huidige 208 zo’n 7 cm korter is in vergelijking met de 207? Ook zal het gewicht verder afnemen, wat de rijeigenschappen ten goede zullen komen.

Onthulling

Waar de aanstaande Autosalon van Parijs het podium zal zijn voor de DS 3 Crossback, zal de nieuwe Peugeot 208 pas volgend jaar in Genève het licht zien. Verwacht eerst een 208 met een conventionele aandrijflijn en pas op een later moment de volledige elektrische variant.

Fotocredit: @unionjack2018 op Autojunk