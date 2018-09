Predator 6.6 is niet je dagelijkse motorhome

Met een beestachtig voorkomen is geen weg te zwaar voor deze Predator 6.6.

Voor de reiziger met een goed gevulde portemonnee heeft Hunter RMV iets nieuws op de markt gebracht. Het autobedrijf komt met een zeer geavanceerde RV die wel tegen een stootje kan. In de basis was de Predator 6.6 een vervoersmiddel voor militaire doeleinden. Normaal gesproken wordt dit voertuig gebruikt om soldaten en uitrusting te vervoeren op ruig terrein. Hunter RMV heeft de RV omgebouwd en nu is het een motorhome voor consumenten.

Er is een bed, een eetruimte, een keuken en een badkamer. Met een lengte van 8.3 meter en een hoogte van bijna vier meter heeft de Predator weinig te zoeken in smalle binnensteden. In een open omgeving is de motorhome in zijn natuurlijke habitat. Er zijn drie zitplaatsen. De middelste zetel zit hoger in vergelijking met de andere twee stoelen. Dit heeft te maken met de aandrijflijn van het enorme apparaat.

De motorhome wordt aangedreven door een 6.6-liter sterke Caterpillar zescilinder turbodiesel. Het blok is gekoppeld aan een zeventraps automaat. De topsnelheid bedraagt zo’n 90 km/u. Het enorme bakbeest kan ongeveer 640 kilometer op een volle tank rijden. Er zijn upgrades mogelijk die de performance naar een hoger niveau tillen. Voor een meerprijs gaat de topsnelheid naar 110 km/u en dankzij een grotere tankinhoud kan de Predator bijna 1.300 kilometer rijden zonder de vierwieler tussentijds te hoeven volgooien.

Zoals gezegd komt dit speelgoed niet met een zacht prijskaartje. Hunter RMV vraagt 197.500 dollar voor het omgebouwde militaire voertuig. Dat is inclusief een zakje borsthaar.