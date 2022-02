The Collectables – Alfa Romeo 4C

Een Alfa Romeo 4C is per definitie van een liefhebber geweest, toch? Wij gingen er een blokje mee om!

Je kunt natuurlijk naar de Alfa Romeo 4C blijven kijken. Want de lijnen van deze Italiaan geven daar zeker wel aanleiding toe. Maar de 4C is meer dan alleen die goddelijke body waar hij zijn bekendheid aan te danken heeft en die voor vele fans heeft gezorgd.

Maar ook onderhuids springt de Alfa eruit. Voornamelijk door zijn (haar?) gewicht. Want de 4C weegt niet meer dan 895 kg. Dat is serieus weinig. Ter vergelijking, in 2015 liet een Lotus Elise ook een vergelijkbaar aantal kilo’s zien op de weegschaal.

Alfa bereikt dit lage gewicht enerzijds door een 4 cilinder turbo motor van beperkt gewicht te monteren die er een meer dan gezonde 240 pk uit weet te persen. Anderzijds vooral door de carbon monocoque die slechts 65 kg weegt.

De prestaties profiteren van deze drang naar gewichtsbesparing. Slechts 4,5 seconden heeft de Alfa Romeo 4C nodig om van 0 naar 100 km/u te geraken.

In onderstaande video neemt Wouter deze zwarte Alfa Romeo 4C mee voor een hernieuwde kennismaking. Benieuwd of de ‘iets langere’ Nederlander ook in dit compacte model past? Na het kijken van de video weet je het!

