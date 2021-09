The Collectables – Audi R8 V10 Spyder handbak

Een prachtige V10, gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak met een open dak. Dit is een bijzondere Audi R8 V10 Spyder op The Collectables.

Kijk, als je een R8 hebt ‘zonder’ manuele versnellingsbak dan sta je nog steeds een aantal punten voor op ons. Maar laten we eerlijk zijn. Een R8 met een V10 en een handbak, dat is wel droommateriaal.

Voornamelijk omdat de automatische versnellingsbakken die in de R8 werden gemonteerd door de jaren heen nooit de vergelijking met de automaten van de concurrentie hebben kunnen doorstaan.

De echte purist gaat misschien beginnen over het feit dat je beter een coupé kunt hebben. Gewichtsbesparing en ultieme ‘carrosserie-stijfheid’ zijn dan de argumenten natuurlijk.

Maar als jij door de Alpen rijdt met het geluid van de V10 direct ongefilterd achter je, dan lach je dit direct weg natuurlijk. De R8 V10 was nooit het ultieme trackday-wapen. Het is een sterk design wat zeker met de V10 nog eens versterkt wordt door een karakteristieke krachtbron.

Net als de dichte R8 V10 beschikt de Spyder dus over de atmosferische 5,2 liter V10. Deze levert het maximumvermogen van 525 pk af bij 8.000 tpm. In een meer dan vlotte 4,1 seconden trek je op van 0 naar de 100 km/u. Dat is dan wel weer afhankelijk van jouw schakel-techniek met deze ‘gated-shifter’.

‘R8 zoekt levensgenieter’ kon er dus prima boven deze kavel op The Collectables staan. Wouter zoekt in deze video uit of de R8 Spyder ook bij hem zou passen. Het resultaat laat zich raden..

Je kunt nu bieden op het kavel van deze Audi R8 V10 Spyder op The Collectables.

