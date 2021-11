The Collectables – BMW Z1

De bekende BMW Z1 is, met zijn iconische deuren, een heel bijzonder model. Maar er valt nog veel meer over te vertellen!

In het rijtje bijzondere BMW’s mag de Z1 zeker niet ontbreken. Het was een unieke auto, waar BMW echt heel veel werk aan heeft gehad. Het is anno nu moeilijk voor te stellen dat een autofabrikant zoveel tijd en geld steekt in de ontwikkeling van slechts één model, die ook in slechts één variant op de markt kwam. Eind jaren tachtig deden ze dat bij BMW gewoon.

Het meest bijzondere aan de BMW Z1 zijn natuurlijk de deuren. Deze verdwijnen, inclusief de ramen, in de carrosserie en gaan dus niet open zoals normaal gesproken het geval is. Het is zelfs mogelijk om zelf te rijden met de deuren open. Door deze constructie heeft BMW de spiegels aan de raamlijsten moeten bevestigen. Dat was toen al bijzonder.

Qua aandrijflijn koos BMW destijds voor de motor afkomstig van de E30 325i. Met 170 pk uit een 2.5-liter zes-in-lijn is het vooral lekker cruisen. En dat is ook exact waar de Z1 heel goed in is. Cruisen!

Met 8.000 geproduceerde exemplaren is de BMW Z1 een zeldzaamheid. Slechts enkele tientallen werden origineel in Nederland geleverd en dit is er eentje van. De Traumschwarz Metallic Z1 is afkomstig van de tweede eigenaresse. Ze heeft de auto al 27 jaar in het bezit. Deze BMW Z1 op The Collectables komt uit 1990 en heeft 70.250 kilometer gelopen.

