The Collectables – Getunede 400+ pk BMW M2

Een BMW M2 is natuurlijk ook een goede basis om op verder te borduren. Dat heeft deze eigenaar gedaan. Vandaag op pad met een getunede BMW M2.

De BMW M2 van de F87 generatie is inmiddels niet meer nieuw leverbaar, ja zo snel gaat de tijd inderdaad. Want in 2022 moeten we het vooralsnog doen met de BMW M240i xDrive (ja die komt ook in RWD, maar nu nog niet). En laten we eerlijk zijn.

Waar iedereen universeel eigenlijk positief is over de vorm van de 2 serie coupé van de F22 en F87 generatie is die nieuwe 2 serie coupé toch even wennen.

Maar vandaag gaat het dus over die F87 generatie. Het gedrongen uiterlijk van die M2 maakt nog steeds indruk. Eigenlijk net zoals BMW voor elkaar kreeg bij de 1M een aantal jaren eerder. Voor velen een auto die bovenaan het wensenlijstje staat.

En wat doe je dan wanneer dit uiteindelijk werkelijkheid wordt? Dan hou je hem OF origineel, OF je gaat hem naar eigen smaak aanpassen.

Vandaag gaat Wouter op pad met een auto waarvan de eigenaar het potentieel van de BMW M2 nog verder wilde benutten. Van de standaard 370pk levert de auto nu een ruime 400pk aan de krukas. Maar heeft dat invloed op hoe de auto rijdt of reageert? Doet het iets af aan de eigenschappen als perfecte daily driver waar de BMW M2 ook om bekend staat?

Dat zie je allemaal in de video! En zet je schrap om vaak te horen in deze video dat Wouter er hebberig van wordt..

