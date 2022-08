The Collectables – Porsche 992 Turbo S

Een supercar voor elke dag. Deze Porsche 992 Turbo S op The Collectables.

Porsche heeft zichzelf overtroffen met de huidige generatie 911 Turbo S. De 992 heeft het eigenlijk allemaal. Niet alleen gaat het ontzettend snel en is het een praktische supercar, deze generatie klinkt ook nog eens goed. Zeker binnen in de auto hoor je de motor achter je lekker werken.

Verbluffende prestaties

Het is knap wat de Duitse autofabrikant voor elkaar heeft gekregen. 650 pk, 800 Nm koppel en een sprint naar de honderd in slechts 2,7 seconden. En dat keer op keer, want het is een Porsche. Als je wil kun je elke keer weer opnieuw launch control gebruiken. Jij gaat het minder lang volhouden dan de Turbo S. De acceleratie is namelijk zó snel dat je hoofd het gevoelsmatig amper bij kunt houden.

Maar je hoeft niet altijd vol gas te geven. Dat is ook het mooie concept van een Turbo S. Cruise control aan, muziekje erbij en in alle rust rij je naar de vakantiebestemming in Zuid-Frankrijk. Aangekomen op de bestemming is het een kwestie van bagage uitladen, de auto in Sport Plus zetten en hop de bergen in. Lol maken.

Wet-modus

Mocht je onverhoopt in een plensbui terecht komen is het altijd even billenknijpen in een supercar. Ook daar heeft Porsche aan gedacht. Er zitten microfoons in de wielkasten van de Turbo S. In het geval van regen geeft de auto als suggestie om de Wet-stand in te schakelen. De actieve aerodynamica past zich aan in deze stand om de auto stabieler te maken. En zo kun je met een 650 pk sterke auto in alle veiligheid en rust door (hevige) regen rijden.

Interieur

Ook het interieur is een fijne plek om tijd door te brengen. Deze Turbo S is uitgerust met een zwarte binnenzijde, in combinatie met fraaie details in het Indisch rood. Zowel de wijzerplaat als het Sport Chrono klokje zijn in deze iconische Porsche kleur uitgevoerd. Het geeft de Turbo S net dat rauwe randje.

Die twee gezichten van de Porsche 992 Turbo S maakt het zo’n toffe auto en op The Collectables kun je bieden op een GT Silver exemplaar. Stijlvol en toch bloedjesnel als je wil.

